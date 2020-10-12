開放美萊豬進口！國人愛吃內臟進補　醫師蘇清泉痛批：何等殘忍

▲中華民國區域醫院協會榮譽理事長蘇清泉指政府開放美國萊豬全豬進口，「何等殘忍」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

中華民國區域醫院協會榮譽理事長蘇清泉10日參加台灣法學基金會醫療法律研究中心，在台大醫院國際會議中心舉辦的「食安的安與不安─萊克多巴胺的昨非今是」中表示，民進黨政府8月底宣布開放含瘦肉精美豬進口，跳過立法院來推動，由於國內喜愛吃內臟、婦人愛進補，「是何等殘忍」，「真的是王八蛋！」。

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▲（右起）前衛服部長楊志良、蘇清泉、國民健康署前署長邱淑媞。▼蘇清泉參與研究會。

蘇清泉也是屏東縣東港安泰醫院榮譽院長；他說，美國人養牛、養豬，都用圈養，不讓牠們跑來跑去，吃的是高熱量玉米粉、大豆，玉米粉是用基改，因此高熱量、高醣分，澳大利亞野放，肉質較粗，美國油份比較多，要降低油脂就使用瘦肉精，把油脂調謝掉，才要吃萊克多巴胺降低油脂。

蘇清泉表示，如果是為了簽FTA、BTA，還是RCEP？開放美豬、美牛進口，他不反對，但也不能開放含瘦肉精的的牛、豬肉進口；「我們一天到晚在罵大陸有多爛、有多爛，但人家都沒有進口，大陸跟美國買了幾百萬噸的牛肉、豬肉，都不含瘦肉精，我們為什麼守不住呢？」；全球有190多個國家、地區，只有20多個國家，台灣更是全豬進口，「這更不像話，全世界沒有人這樣幹的!」。

他說，牛從出生養到600公斤要30個月，豬從出生到100公斤要183天；為什麼要訂30個月以下，因為引發狂牛症的蛋白質會跑到牛的骨頭、骨髓、腦部內；30個月的牛叫少年牛，30個月以上叫老牛，政府這回用行政命令開放進口，「跳過立法院來推動，真的是王八蛋！」。何況美國並未承諾簽訂FTA等協定。

他表示，歐盟老早就給萊劑訂定殘留容許量，但人家到現在也都不准進口，台灣為什麼嚴重，因為台灣人愛吃內臟，「美國、日本人沒有吃，那叫下腳品」，台灣人愛補身體，孕婦補身體、做月子很喜歡吃，大腸頭的淋巴結地方含瘦肉精特高，達9成多，「台灣全豬開放，是何等殘忍？」

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