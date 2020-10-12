2歲以下幼童可吃萊豬？　陳時中：不鼓勵但沒禁止

文／中央社



政府擬進口含萊劑美豬，但國民黨立委林德福今天問到，2歲以下小孩抵抗力差，「他們能否食用含萊劑豬肉？」衛福部長陳時中說，衛福部不鼓勵，但沒禁止。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉辦「政府宣布開放含萊克多巴胺豬肉進口，對國人健康之影響與危害」公聽會，衛生福利部長陳時中今天首次出席公聽會。雖然今天是公聽會，官員不必即時答詢，但國民黨立委仍在發言過程中詢問陳時中有關萊劑美豬問題。

林德福問，政府開放進口含萊劑美豬，警政署、體育署、退輔會、國防部、教育部等部會首長，卻都要求單位採購台灣豬牛，好奇箇中原因。林德福也問，2歲以下小孩抵抗力差，「他們能否食用含萊劑豬肉？」

陳時中說，根據相關動物實驗，都證明沒有致癌、遺傳和慢性影響，也因此才制定非致癌風險及每日可接受攝取量（ADI），研究報告加入攝食量後，才能訂定萊劑最大殘留容許量（MRL）；經過這樣程序，衛福部認為是安全，而能不能吃端看劑量。

▲衛福部長陳時中12日首次出席公聽會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

陳時中表示，衛福部是做出通盤標準、訂定MRL，至於各部會如何運用，其選擇性不同。

至於2歲以下小孩能否吃萊劑美豬，陳時中僅說，衛福部不鼓勵，但沒禁止。

林德福也質疑，美牛沒進口內臟，卻開放美豬進口內臟。陳時中回應，美牛之所以沒有進口內臟，是考量狂牛症問題；但美豬沒有狂豬症，進口內臟與否並不是萊克多巴胺的問題。

國民黨立委賴士葆發言指出，以前的美豬沒有萊劑，未來若要開放萊豬的豬肉及內臟，他認為必須有新的貨品分類列號（CCC code），詢問陳時中是否認為需要，否則所謂的源頭管理是呼攏一場。

陳時中說，可以跟經濟部及相關部會討論，但這業務不是他的權限範圍。

此外，國民黨立委林奕華發言指出，衛福部開放進口含萊劑豬肉，僅基於成功大學醫學院環境醫學研究所特聘教授李俊璋所研究的報告，但計劃期程僅2個多月，內容都是蒐集舊資料並以模型推估，並不是以國內角度所做研究。

林奕華也質疑，成大研究這份標案金額是新台幣9萬9990元，差10元就要依法公開招標，「若委託給其他單位研究，結果會是一樣的嗎？」