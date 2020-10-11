　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

160國禁萊克多巴胺　游淑慧：國際標準在台灣是綠色標準

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文宣布明年開放含萊克多巴胺的美豬進口，引發抨擊。國民黨台北市議員游淑慧指出，至今有160多個國家禁用萊克多巴胺，民進黨卻以國際標準開放萊豬，說穿了，國際標準在台灣也只是綠色標準。

2012年國際食品法典委員（Codex）的標準，在美國強勢運作下，以69：67兩票之差通過，現在的萊克多巴胺殘留容許量至今有很多爭議，目前仍有160多個國家禁用萊克多巴胺。對此，游淑慧11日在臉書批評，民進黨打著這個「國際標準」，開放萊豬進口。

另外，游淑慧也提到，COVAX新冠肺炎疫苗全球取得機制，由全球疫苗免疫聯盟、世界衛生組織、和流行病預防創新聯盟共同領導，協助研發、篩選、採購、分配新冠疫苗。簽約加入之後，台灣就有了購買疫苗的資格，但據了解台灣目前排的順位是第166位。

游淑慧指出，COVAX目前在全球170多支實驗研發疫苗中，挑選出9支已進入第三階段臨床實驗的候選疫苗，這9支有4支中國大陸研發、1支俄國研發、4支歐美研發，然而，即便COVAX國際共同平台會對疫苗的最終的選擇與採購負責把關，但台灣的衛福部還是先入為主的把大陸製的疫苗排除。

游淑慧質疑，分配順位已是第166位，又排除一半的選擇，台灣何時能買到？更不懂的是，同樣是國際標準、國際審核，民進黨國際接軌的態度為何如此不一？說穿了，國際標準在台灣也只是綠色標準，愛要不要，說變就變。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／花蓮18歲龍舟隊女選手訓練後返家　騎車自撞電桿慘死
「4生肖」2020年倒吃甘蔗一路旺到年底！冠軍運勢紅到會怕
賓士酒駕撞10車屁孩身分曝！爽貼「AMG E43」合照狂噴+
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

晶片身分證補發原1200　內政部：資安成本高…考量民眾負擔改900

蔡正元比喻國慶日是生產日　但「1月1日報戶口」也有問題

蘇巧慧Vlog上線！同仁隨拍…她抱怨：我都不能亂挖鼻孔

豬農之子陳吉仲挺萊豬　羅智強：農業陳世美

160國禁萊克多巴胺　游淑慧：國際標準在台灣是綠色標準

林為洲喊國民黨改名「去中國」　侯友宜：改變要從內在開始

嚴德發悼已故中士「我們以你為榮」　強調迅速更換烈嶼戰車

陳吉仲備詢拍桌走人　王世堅：天啊！你那什麼態度？

修憲委員會何時開會？　游錫堃：隨時可召集政黨協商

頻北上跑行程佈局2024？　鄭文燦：以任期做滿為目標是最基本的

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

Ella.鄭元暢狂回憶《薔薇之戀》　忘了角色名...大喊：快40歲不能忘東西嗎

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

女生這樣做讓男生超心動！ 懂裝可愛+穿真理褲是必須的？

李宰旭全能打工仔「連頭都會洗」　明明是受害者..卻變高雅羅金主

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

晶片身分證補發原1200　內政部：資安成本高…考量民眾負擔改900

蔡正元比喻國慶日是生產日　但「1月1日報戶口」也有問題

蘇巧慧Vlog上線！同仁隨拍…她抱怨：我都不能亂挖鼻孔

豬農之子陳吉仲挺萊豬　羅智強：農業陳世美

160國禁萊克多巴胺　游淑慧：國際標準在台灣是綠色標準

林為洲喊國民黨改名「去中國」　侯友宜：改變要從內在開始

嚴德發悼已故中士「我們以你為榮」　強調迅速更換烈嶼戰車

陳吉仲備詢拍桌走人　王世堅：天啊！你那什麼態度？

修憲委員會何時開會？　游錫堃：隨時可召集政黨協商

頻北上跑行程佈局2024？　鄭文燦：以任期做滿為目標是最基本的

餵浪浪被咬一口　泰男抓狂「連開3槍」虐殺狗狗

急著出門先放車上...回來「狗大便被偷」　網笑歪：想看小偷開箱

全民運倒數6天…花蓮18歲女選手訓練完返家！途中卻「自撞電桿亡」

國產白肉雞商用進貨價「3天降2成」　農委會：零售將跟進

贏過「醫牙電資」錢途無限！　網狂推「這科系」：賺百萬年薪捷徑

3層透天凸出一塊「像腫瘤」　他列5點疑慮！網一面倒勸：母湯

林昱珉四強賽完封平鎮　穀保奪巨人盃第4冠

中職／富邦單局強攻5分　富邦7比6超前樂天

OMNI夜爆搖滾盃對打賽！兩幫混戰狂噴辣椒水　1男遭酒瓶割臉送醫

晶片身分證補發原1200　內政部：資安成本高…考量民眾負擔改900

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

政治熱門新聞

國民黨石獅沒眼珠…原主來電討回

「特勤吳彥祖」變白了穿西裝　離開韓國瑜後最新動態曝

陳佩琪嗆林飛帆：直接承認為生計選票而雙標

「國慶金釵」成絕響　蔡英文：不要再叫她們金釵！

國慶連假共機全勤擾台！　20分鐘內來兩次連6天報到

家長擔心小孩當兵　沈富雄：不會打

應付共機已花255億！前陸委會副主委曝背後目的

陳吉仲備詢拍桌　王世堅：什麼態度

賴品妤美照走鐘　網友狂「上香曾玟學」

王育敏批蔡英文：迴避勞保勞保

吳敦義大罵丁允恭：講了連我的嘴巴都會被髒！

蔡英文：年輕人都「南漂」台南了

蔡英文宣示投入供應鏈重組　李貴敏曝近8月出口數據打臉

國慶日藍營文傳會、國際部不同調

更多熱門

相關新聞

陳吉仲備詢拍桌　王世堅：什麼態度

陳吉仲備詢拍桌　王世堅：什麼態度

為減緩萊克多巴胺美豬進口台灣衝擊，農委會祭出百億經費協助養豬產業，被國民黨立委陳以信質疑，加百億就是要做出口傾銷，氣得農委會主委陳吉仲大拍桌子，要對方收回此字眼。對此，台北市議員王世堅痛批陳吉仲「你那是什麼態度？」

政府認證「萊豬可以吃」！名醫氣炸

政府認證「萊豬可以吃」！名醫氣炸

陳佩琪嗆林飛帆：直接承認為生計選票而雙標

陳佩琪嗆林飛帆：直接承認為生計選票而雙標

萊劑美豬換國際地位　楊志良：笑死人

萊劑美豬換國際地位　楊志良：笑死人

營養師帶你快速了解「瘦肉精風險」

營養師帶你快速了解「瘦肉精風險」

關鍵字：

游淑慧萊克多巴胺國際標準美豬萊豬

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

60億男星爽開後宮！「極樂4人行30年」

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

路上驚見4輪Gogoro！他看傻：特斯拉？

國慶日台灣藝人全噤聲…「這8藝人」霸氣開口網讚爆！

大媽硬騎重機！　刮傷「2萬多安全帽」馬上閃人

《我的婆婆》劇情大反轉！　他比「一哥」先悲劇

5歲飛飛翔翔超速長高「超過190cm陳建州的腰」

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

路上看到機車煞車燈恆亮　網批恐藏危機

伴娘提裙狂奔！下秒「抱新郎激吻」新娘垮臉

小馬1個月減8kg「鮪魚肚變8塊肌」！秘訣公開

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

他Gogoro被撞倒「挨轟敲詐」！網秒懂：變孝子

鼠寶逃家多日　室友車蓋翻出牠！

400無人機排出6字　萬人激動哭了

更多

最夯影音

更多
耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤
陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面