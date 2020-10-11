160國禁萊克多巴胺　游淑慧：國際標準在台灣是綠色標準

▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文宣布明年開放含萊克多巴胺的美豬進口，引發抨擊。國民黨台北市議員游淑慧指出，至今有160多個國家禁用萊克多巴胺，民進黨卻以國際標準開放萊豬，說穿了，國際標準在台灣也只是綠色標準。

2012年國際食品法典委員（Codex）的標準，在美國強勢運作下，以69：67兩票之差通過，現在的萊克多巴胺殘留容許量至今有很多爭議，目前仍有160多個國家禁用萊克多巴胺。對此，游淑慧11日在臉書批評，民進黨打著這個「國際標準」，開放萊豬進口。

另外，游淑慧也提到，COVAX新冠肺炎疫苗全球取得機制，由全球疫苗免疫聯盟、世界衛生組織、和流行病預防創新聯盟共同領導，協助研發、篩選、採購、分配新冠疫苗。簽約加入之後，台灣就有了購買疫苗的資格，但據了解台灣目前排的順位是第166位。

游淑慧指出，COVAX目前在全球170多支實驗研發疫苗中，挑選出9支已進入第三階段臨床實驗的候選疫苗，這9支有4支中國大陸研發、1支俄國研發、4支歐美研發，然而，即便COVAX國際共同平台會對疫苗的最終的選擇與採購負責把關，但台灣的衛福部還是先入為主的把大陸製的疫苗排除。

游淑慧質疑，分配順位已是第166位，又排除一半的選擇，台灣何時能買到？更不懂的是，同樣是國際標準、國際審核，民進黨國際接軌的態度為何如此不一？說穿了，國際標準在台灣也只是綠色標準，愛要不要，說變就變。