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醋夫不爽老婆「交談假想小王」　抄斧頭分屍洩憤…呆滯拎斷頭自首！

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▲▼印度醋夫殺妻洩憤，提頭走15分鐘自首。（圖／翻攝自newnotizie）

▲印度醋夫殺妻洩憤，提頭走15分鐘自首。（圖／翻攝自newnotizie）

記者陳亭伃／綜合報導

當人發現自己「綠光罩頂」時，理智與情緒可能難以控制。印度北方邦班達（Banda）地區的巴貝魯近日發生一起恐怖的弒妻案，原因就是因為死者的丈夫耳聞妻子疑似與其他男人有染，案發當天回家剛好碰見兩人在交談，一氣之下竟拿了斧頭砍下女方的頭顱，接著一路提到警察局，讓待在所內的警官看到當場傻眼，立即著手偵辦。

根據英國《每日星報》報導，40歲的亞達夫（Kinnar Yadav）過去一直聽聞妻子維姆拉（Vimla）對自己不忠，與附近鄰居拉維坎特（Ravikant Yadav）有染，夫妻倆也多次為此爭執，但無論維姆拉如何解釋，亞達夫都抱著憤怒的質疑。

案發當天，亞達夫散步後返家，發現維姆拉與拉維坎特正在為了買水牛的事情聊天，但看在亞達夫眼中已是證明「自己的聽聞」是真的，於是抓了一旁的斧頭朝兩人衝去，而拉維坎特眼見狀況不對立刻逃跑，留下獨自在場的維姆拉。

亞達夫砍下了妻子的頭顱，當時他兩個兒子也不在家，於是就這樣提著妻子的頭顱走了將近3公里到警察局自首，沿路恐怖的畫面嚇壞不少路人，到了警局之後，亞達夫呆站了15分鐘，被一名資深警察看見，立刻著手報案。警方表示，亞達夫過去就不斷有想過要殺妻洩憤，沒想到還是沒有讓理智控制住，預計將會被以《印度刑法》302條謀殺罪起訴。

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