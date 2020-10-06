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「以為自己可以改變他」　新娘婚禮宴客卻被吃醋新郎當眾打死

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記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名新娘竟然在婚禮當天慘遭新郎打死。33歲新郎多爾吉克(Stepan Dolgikh)喝了酒後，因為吃醋36歲新娘普魯登塞娃(Oksana Poludentseva)與一名賓客互動親密，不但指責對方「行為不檢」，還當著眾親友面前活活把人打死。

男子多爾吉克坐牢時結識女友普魯登塞娃，雖然他曾有搶劫與殺人前科，對方卻深信自己可以改變他，沒想到2人在西伯利亞的普羅庫斯科耶村(Prokudskoye)舉行婚禮時，他喝了酒後認為對方行為不檢，突然對其拳打腳踢，眾人嚇得都不敢上前阻止。

調查員彼得魯申(Kirill Petrushin)表示，多爾吉克先是在屋外對普魯登塞娃又踢又打，後來回到屋內繼續攻擊，「他抓住對方的頭髮狂打，把人推到地上後再繼續打，等到對方毫無反應後便把遺體扔進附近峽谷」。

多爾吉克落網後坦承，自己在賓客面前毆打普魯登塞娃很長一段時間，而且打得都是頭部和身體等要害。彼得魯申表示，被告雖然已經認罪，但態度上完全沒有懺悔的意思，目前被俄羅斯國民警衛隊拘留中。

▼女子婚禮當天被新郎活活打死。（圖／示意圖／視覺中國）

▲▼婚禮,結婚,新人,新郎,新娘,示意圖。（圖／視覺中國）
 

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