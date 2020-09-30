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快訊／桃園狠夫爭產殺妻剁屍7塊...二審逆轉判免死

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▲▼殺害妻子分屍七大塊的陳登科，二審時坐輪椅出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲殺害妻子分屍七大塊的陳登科。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市69歲男子陳登科，2018年5月間為了離婚財產分配問題，持刀揮砍妻子、再摀住口鼻致死，他更狠心將妻子分屍為7大塊，還用石灰掩蓋屍臭味藏於家中。女兒返家後，提著詭異袋子至派出所報案，打開赫見竟是母親頭顱。一審將他判處死刑，案經上訴，高院二審審理後，30日逆轉改判無期徒刑。

本案被告陳男與死亡的妻子簡美珠（69歲）1987年結婚、2016年離婚，又在2017年8月間登記復婚，根據一審法院調查，陳男認為離婚時簡女答應要給他一半財產，卻始終未履行，而心生不滿。案發於2018年5月25日上午10點多，陳男因離婚財產分配一事與簡女爭吵，他最後氣的到廚房拿料理刀揮砍簡女頭部，簡女倒地後陳男再以手摀住口鼻致死。陳男隨將屍體拖進浴室，以料理刀、鐵鎚，將屍體切割成7塊，裝入塑膠袋或收納箱並灑石灰防止屍臭四散，內臟則裝袋放進冰箱。

2人的女兒察覺有異，隔天前往陳男住處找媽媽時，發現裝有異物的詭異袋子。女兒懷疑媽媽遇害，趕緊提著袋子前往派出所報案，當著員警的面打開袋子一看，竟是媽媽的頭顱，女兒當場嚇傻，全案因此爆發，震驚社會。但陳男應訊時卻做出奇怪的供述，不斷說妻子是被「木頭阿姨」殺害分屍。檢方依照「家暴殺人」罪嫌，對陳男提起公訴。

一審法院審理時，法官對陳男所稱的「木頭阿姨」存疑，便委請衛生福利部桃園療養院進行精神心智鑑定，鑑定結果認定陳男並未「因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力，或辨識能力顯著降低。」最後一審法院認定陳男於犯案時具有完整的行為能力，重判陳男死刑、褫奪公權終身。

案經上訴，高等法院二審時陳男還是主張「木頭阿姨」犯案，並非自己所為。另外高院也傳喚2人的女兒、兒子分別出庭，其中女兒為陳男求情，認為陳男心地善良，會逗弄外孫，雖然父母離婚後經常爭吵，但雙方從未動手，也沒聽父母說過「木頭阿姨」，父親的精神也沒出過狀況；至於兒子說自己是以被害者和加害者雙重立場表示意見，希望媽媽能得到公平正義的審判，讓司法判處父親最嚴厲之刑。

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