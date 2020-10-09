小聯盟投手被急召回家　滑FB新聞「覺得照片眼熟」進門才知全家遭滅口！

▲小聯盟投手比文斯全家遭殺，他看到臉書新聞才知道。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

現代人多透過社群網路看新聞，但若看至親好友是主角，心情可能不見得開心。一名在小聯盟棒球的投手比文斯（Blake Bivens）日前突然被通知趕快回家，在上飛機前滑著手機看到一則謀殺案新聞，死者是兩名女性和一名嬰兒，點進去後發現，竟然是自己的妻子、丈母娘與兒子，當場在機場內情緒崩潰。

根據英國《每日星報》報導，美國職棒大聯盟坦帕灣光芒隊小聯盟投手比文斯當時收到緊急通知要他盡速返家，他尚未知道原因又放下正在進行的客隊比賽，認為這一切相當不尋常。在搭機當天，他在機場滑著手機準備登機，並傳了一封訊息給妻子，卻沒想到在臉書上，發現了一則謀殺新聞，且照片跟敘述都是那麼的熟悉。

比文斯當下就知道，謀殺案的死者是自己的妻子跟丈母娘，而另外一名死者竟然是14個月大的兒子庫倫（Cullen），「我真的崩潰了，在機場大吼大叫，覺得一切是這麼的不真實」。直到比文斯返家後，發現家中沒有妻小的身影，才驚覺謀殺案裡的死者真的是自己的家人。

警方調查，比文斯的妻子艾蜜莉（Emily）、丈母娘珍（Joan Bernard）和兒子庫倫，都遭到艾蜜莉的19歲弟弟馬修（Matthew Thomas Bernard）殺害，而精神判定的結果，也確定馬修有精神方面疾病，雖無法暫時無法開庭，但法官判他須勒令住院治療到狀態恢復，再接受司法審判。