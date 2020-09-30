桃園狠翁殺妻「大卸七塊」竟逃死　高院：認錯且年事已高

記者吳銘峯／台北報導

桃園市69歲男子陳登科，2018年5月間為了離婚財產分配問題，持刀揮砍妻子、再摀住口鼻致死，他更狠心將妻子分屍為7大塊。一審將他判處死刑，但高院二審30日改將他判處無期徒刑。高院指出，陳男已經罹患有持續性憂鬱症，且年近七十歲，並供認錯誤，高院認為依照他的年齡，無期徒刑已經足以使他終身與外界社會隔絕，所以改判。

▲桃園殺妻分屍案，二審改判無期徒刑。（圖／記者劉亮亨攝）

本案發生於2018年5月25日上午，與妻子簡姓女子復婚的陳男，因離婚財產分配一事再與簡女爭吵，他最後氣的到廚房拿料理刀揮砍簡女頭部，簡女倒地後陳男再以手摀住口鼻致死。陳男隨將屍體拖進浴室，以料理刀、鐵鎚，將屍體切割成7塊，裝入塑膠袋或收納箱並灑石灰防止屍臭四散，內臟則裝袋放進冰箱。

2人的女兒察覺有異，隔天前往陳男住處找媽媽時，發現裝有異物的詭異袋子。女兒懷疑媽媽遇害，趕緊提著袋子前往派出所報案，當著員警的面打開袋子一看，竟是媽媽的頭顱，女兒當場嚇傻，全案因此爆發，震驚社會。一審法院審理時，陳男主張自己因心智缺陷而失去行為的辨識能力，要求免刑或減刑，但一審法院委請衛生福利部桃園療養院進行鑑定，鑑定結果認定陳男具有完全的行為能力，一審因此重判死刑。

案經上訴，高等法院30日二審改判陳男無期徒刑。雖然陳男仍主張自己心智缺陷以致於辨識行為能力受影響，但高院審酌後，援引一審的鑑定結果，再加上陳男先前並無幻聽、幻覺或言語混亂之紀錄，另外他雖不斷指稱妻子是被「木頭阿姨」殺害分屍，但子女均作證從未聽2夫婦提到「木頭阿姨」，因此高院認為他還是具有完全行為能力。

至於量刑改判部分，高院認為，陳男的行為令人髮指，但他目前罹患持續性憂鬱症，且已年近七十歲，並曾於檢察官偵訊及法院羈押訊問時供認錯誤，經綜合審酌後，高院認為以陳男的年齡，無期徒刑可使其終身與外界社會隔絕，足以防禦陳男對社會所生之潛在危險，故改判無期徒刑、褫奪公權終身。

▼高等法院刑事庭發言人黃玉婷。（圖／記者吳銘峯攝）