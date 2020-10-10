她劈腿產子不想養　女嬰慘餓成「骷髏寶寶」靠小哥哥偷餵奶…躺行李袋6個月

▲尤莉亞不想養育，竟想活活把小女嬰餓死。（圖／翻攝ultimosegundo）

記者陳亭伃／綜合報導

生了孩子後還不管其生死，可說是枉為父母。俄羅斯卡爾平斯克（Karpinsk）一名37歲、已育有2孩子的母親，因為與婚外情對象生下第三胎，不想承擔之餘卻又做不出殘忍的決定，竟將孩子裝進大手提袋內，丟在家中的一個儲藏室，直到被客人聽到疑似有嬰孩哭聲，才找出這名已經餓到變成骷髏寶寶的可憐孩子。

根據英國《每日星報》報導，本身就育有2個孩子的尤莉亞（Yulia）因為婚外情與丈夫分居，獨自帶著兩個孩子生活，然而卻發現自己已經懷孕，並在今年4月產下名為卡佳（Katya）的小女嬰。然而尤莉亞卻無力承擔、也不想要撫養卡佳，但在無法送養，且也不敢做出殘忍決定的情況下，她竟將女嬰放在大手提袋內，想要任憑孩子自己餓死。

直到尤莉亞13歲兒子的生日派對當天，一個孩子發現了卡佳的存在，於是陸續偷偷餵了嬰孩幾次，又過了不久尤莉亞與朋友在家中喝酒，朋友問她「為何其中一個臥室的房間總是關著」，她只回答「那是儲藏室」，當下詭異的神清讓友人並沒有相信。

爾後一名離席抽菸的朋友，偷偷摸摸進到房間，且聽到微弱的哭聲，打開手提袋後才發現，裡面將然躺著一個瘦到幾乎像骷髏一般的女嬰，於是決定報警。

尤莉亞的家屬接到這項消息，感到相當不可置信。警方表示，尤莉亞的兒子一直都知道這件事，但卻被威脅不能講出去，後來靠著兒子的朋友不時的偷偷餵奶，卡佳才得以存活。尤莉亞遭到警方以虐童罪逮捕，並將進行精神鑑定，而卡佳則被送往葉卡捷琳娜進行醫治。