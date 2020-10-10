《路》鍍雙金又登國慶　蔡英文感性引「有路沿路唱歌，無路蹽溪過嶺」

▲蔡英文引用《路》歌詞在國慶演說。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

國慶大典落幕，總統蔡英文今年演說以感性訴求呈現，更引用甫鍍金曲雙金、謝銘祐作品《路》歌詞，勉勵國人就讓大家團結彼此，一步一步，「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，一起朝有光的地方前進。

國慶演說金曲得獎作品意外成亮點，自稱「府城流浪漢」的謝銘祐，過去擔任音樂製作人，期間曾為劉德華、許茹芸、動力火車等知名歌手進行詞曲創作，也製作出許多膾炙人口的流行音樂專輯。他在2000年回到台南，穿梭在府城的大街小巷，尋找著土地的溫度，希望大家都能盡量說台語，用台語紀錄自己的生活。

這次謝銘祐為公視台語台戲劇《自由的向望》譜寫全新創作《路》，特別選在2019年的世界人權日正式上線，在金曲31不僅奪雙金，最佳作詞人獎、最佳單曲製作人獎，歌詞甚至被蔡英文引用在國慶演說勉勵國人。

今天國慶演說最後的尾聲，蔡英文先是邀大家一起許下願望，願20年後的台灣人，回想起2020的時候，會想起正是這一年，因為在時代中把握機遇，在變局中勇敢前進，克服了挑戰、擺脫了枷鎖。

她隨後引用歌詞，從現在起，就讓大家團結彼此，一步一步，「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，一起朝有光的地方前進。

至於引用這段詞的理由，蔡英文下午也特別在臉書發文感性提到，這首歌提醒著所有台灣人，「我們今天所享有的一切，並不是一開始就有的，而是過去許多人的努力，一路一路，才送我們來到現在的地方。接下來，我們也會繼續跨出屬於這個世代的一步一步，台灣，一定會自信前行。」

其他人也看了這些...

►蔡英文：我最心心念念國軍 教召變更精實！加速後備動員改革

►F-16V首度編隊飛越總統府！ 雷虎小組壓軸衝場掀典禮高潮

►蔡英文國慶許願：願大家20年後想起2020 在時代中把握機遇勇敢前進

更多熱門新聞...

►游錫堃：台灣面對強權打壓仍自信前行 「做台灣人真幸福」

►「兩岸和平是雙邊責任」 朱立倫：希望蔡與執政黨表裡如一愛中華民國

►國慶大會高虹安戴草帽玩一人自拍 陳時中清爽小平頭看表演



►振興一下我們的美麗