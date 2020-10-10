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蔡英文國慶演說文稿主筆操刀人曝光　首創「對話式」演講

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▲▼109年國慶大會,蔡英文總統與立法院長游錫堃,副總統賴清德向表演團體揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

▲109年國慶大會，蔡英文總統向表演團體揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文今年國慶演說大受各界好評，這也讓外界好奇，到底是誰操刀的？據悉，本次講稿一如過去，由總統府、國安會幕僚，與相關部會首長共同討論，但是由總統府文稿小組的李拓梓主筆操刀。

總統幕僚表示，這次稿件準備上，主要圍繞在兩個精神，包括「從共體台灣到世界的台灣」，以及「不再是單向，而是對話式演說」。

首先是「從共體台灣到世界的台灣」，主要在於今年是蔡英文連任後第一次的國慶演講，相較起520剛連任的「蔡總統」，甫獲頒《TIME》雜誌年度百大影響力人物的蔡英文，已是「國際級領導人」的架勢。

總統幕僚表示，從520到國慶日的演講，明顯的核心概念是從「共同體的台灣」延伸至「世界的台灣」，從防疫成果、經濟成績、國際支持台灣等角度切入，貫穿國慶演講的重點，是強調國家的自信跟國民的自信。

另外，在演講的最後，蔡英文強調「要把一個壯大的國家，留給台灣的下一代」，則是連貫了從去年國慶、總統大選、勝選演說至今的精神，以二十年後回首2020年台灣辛苦抗疫的歷程，呼籲人民團結。

其次，蔡英文的演說也不再是過去單向式，而是對話式的演說。總統幕僚說，歷任總統演說，時常會有「總統向人民報告」的施政報告式演講，而蔡英文的演說，則是一種「對話式」的模式。

總統幕僚表示，蔡英文這次國慶演說，呈現出與不同領域的對話，包括：與防疫英雄對話、與台灣人民對話、與全體國軍對話、與國際社會對話、與中國當局對話、與朝野政黨對話，乃至與年輕世代的對話等。

另外，蔡英文也引用了對岸領導人所說的，闡述其兩岸政策的論述；也有別人告訴她的，像是空軍飛官跟她說的「務必將空防交給空軍」，也訴說了防疫英雄的故事。

在結語方面，蔡英文更引用了謝銘祐《路》的歌詞「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」；而許多人沒注意到的細節是，在早上國慶日活動結束時所播放的音樂，正是阿爆的《Thank You》，活動的設計也呼應了蔡英文的演說。

至於文稿的到底是誰操刀？其實一如過去蔡英文的重要談話，由總統府及國安會的幕僚，加上相關部會的首長共同討論，而這次主筆操刀的則是總統府文稿小組的李拓梓。

李拓梓在民進黨內，被視為「健筆」，時常撰寫媒體專欄，他過去在專欄上自我介紹寫道，「一直想當專欄作家的政治工作者，希望讓大家知道政治的日常和其他事情差不多，也有旺季淡季、也有喜怒哀樂色香味觸法。」

總統幕僚表示，有別於過去蔡英文的重要演講，往往從問題意識、戰略分析、政策工具，層次分明、邏輯嚴謹、鉅細彌遺地展現蔡英文「政策控」的特質。

不過，這次國慶演講更著重於國民自信的凝聚，少了許多層層疊疊，四大段落維持了一如往常的邏輯清晰，但緊扣的核心概念，也從520就職演說的「共同體的台灣」延伸到「世界的台灣」。

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