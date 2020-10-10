國民黨：蔡英文想重啟兩岸對話　「先從自己改變起」





▲蔡英文總統。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對蔡英文總統10日上午發表的國慶演說後，國民黨表示，蔡英文呼籲兩岸開啟對話，但對海峽論壇事件的做法，卻與此相背，令引戰者成為英雄，溝通者被汙名打擊。國民黨強調，若蔡總統真有心要開啟兩岸對話，應該要從自己改變起，也應該嚴格約束民進黨人士，不要再動輒傷害為兩岸對話付出的同胞，以彰顯維護兩岸和平的決心。

針對蔡英文國慶演說，國民黨中午做出回應，對於蔡英文演說中談及「積極作為參與區域合作」，國民黨認為內容非常空洞，除一再端出超前部署、價值同盟等名詞外，並未提出目標與方向的清晰闡述，也沒有具體成果的說明。

國民黨質疑，蔡英文所謂「積極參與區域及國際的多邊合作和對話」，除馬政府時期即已建立的全球合作訓練架構（GCTF)外，到底有哪些新突破？在我國區域經濟整合的策略與願景方面，又有哪些明確主張？對於當前我國加入CPTPP與 RCEP的挑戰，竟完全避而不提。

國民黨指出，在我國失去7個邦交國以及國際組織活動的參與接連遭遇挫敗後，我國應如何突破困境，以「積極作為參與區域合作」？實際的解方到底為何？針對這些關鍵問題，在蔡英文的演說中完全避重就輕，顯然總統根本無意正視這些問題核心。

有關蔡英文強調強化國防，國民黨表示，維持兩岸和平與台海安全，絕不能只靠軍備與武力，政府除了提升軍備，也應考量非軍事的方法跟手段，期盼兩岸執政者能開啟對話，追求台海和平及區域穩定，這是大家共同的責任。

針對蔡英文呼籲穩定兩岸關係及希望開啟兩岸對話，國民黨指出，這一直是國民黨一貫的主張。國民黨呼籲大陸方面採取進一步行動, 落實大陸領導人所說的「不稱霸」，在兩岸關係上求同存異、相互尊重。

國民黨表示，至於蔡英文呼籲兩岸開啟對話，但對海峽論壇事件的做法，卻與此相背，令引戰者成為英雄，溝通者被汙名打擊。國民黨強調，若蔡總統真有心要開啟兩岸對話，應該要從自己改變起，也應該嚴格約束民進黨人士，不要再動輒傷害為兩岸對話付出的同胞，以彰顯維護兩岸和平的決心。

此外，國民黨指出，蔡英文強調朝野政黨應該為了自由民主的價值團結，卻忘了她日前蠻橫宣布開放瘦肉精美豬，徹底背離了民主精神；各方民調都顯示，高達6到7成民眾反對萊豬進口，呼籲蔡英文應聆聽民意與在野黨聲音，在這個議題上實踐民主，回到主流民意。

在主權議題上，國民黨支持中華民國爭取更大國際空間，但遺憾的是，民進黨4年多執政下，台灣的國際空間確實更為倒退縮減，也期待蔡英文拿出實際作法，真正提升台灣的國際空間。

▲109年國慶大會，總統蔡英文發表談話。（圖／記者林敬旻攝）