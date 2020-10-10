蔡英文國慶演說提「台灣」36次　4次中華民國、2次中華民國台灣

記者蔡文鈴／台北報導

國慶大會10日隆重登場，總統蔡英文以「團結台灣，自信前行」為主題發表談話，30分鐘的談話主要針對經濟、外交國防政策。而在兩岸情勢日漸緊張的狀況下，蔡英文仍不畏懼，要求中國要正視台灣的聲音，且在講稿中一共提了36次「台灣」、4次「中華民國」、2次「中華民國台灣」。

蔡英文開場就提到，今天是「中華民國」109年國慶日，但後面又提到慶賀「中華民國台灣」；之後以新冠肺炎防疫切入，世界各國都在談論「台灣」的防疫表現，「台灣」在國際上的面貌，越來越清晰，比過去任何時期都更加亮眼。

接著談到經濟策略，蔡英文指出，因為疫情控制得當，「台灣」成為全球少數可以維持經濟正成長的國家，我們也為疫情後的經濟發展，超前部署。

談到國防策略上，蔡英文表示，維持和平及促進繁榮發展，這就「中華民國台灣」，在區域中最重要的價值。此外，蔡英文提到「中華民國」國軍，感謝他們不分晝夜共同守護國家，最後也以「中華民國」生日快樂做為結尾。

整篇講稿中，蔡英文一共提了36次「台灣」、4次「中華民國」、2次「中華民國台灣」。在兩岸關係緊張的狀況下，蔡英文向北京當局喊話，只要有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話，「這就是台灣人民的主張，也是朝野政黨的共識。」

▼109年國慶大會，總統蔡英文觀禮像防疫英雄致意。（圖／記者林敬旻攝）



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