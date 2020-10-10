不滿台灣國慶　黃智賢怒嗆「沒有中國鬧什麼雙十？」

▲109年國慶大會，蔡英文總統與立法院長游錫堃向防疫英雄車隊揮手致意。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

雙十國慶大會10日於總統府前廣場盛大登場，各單位安排許多表演一同慶祝，今年最特別的是安排了「防疫車隊」接受所有國人歡呼。不過，資深媒體人黃智賢則在臉書表示，慶祝雙十節，應該是中國的推翻滿清，在台灣沒有中國這兩個字「鬧什麼雙十？」

黃智賢反問，「雙十節有意義嗎？」台灣雙十在慶祝什麼呢？說什麼生日快樂呢？誰生日？她認為，慶祝雙十節的，應該是中國的推翻滿清，是中國的辛亥革命，是抗戰勝利的那個中國，不是慶祝中國分裂吧，不是要幫美國抗中吧，不是要幫台獨建國吧！

黃智賢強調，今天是雙十，而在台灣，中國這兩個字，哪裡去了？沒有中國，鬧什麼雙十？

由於共軍近期不斷不斷擾台，引發民眾恐慌憂心兩岸開戰，知名作家苦苓日前在臉書表示，如果真的開戰，自稱中國人的是否應該看管起來。資深媒體人黃智賢就臉書回嗆，台獨腦殘在帶風向，要把台灣的中國人關起來，「我就是中國人，怎樣？」

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