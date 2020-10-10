陳玉珍評蔡英文演說「講得不錯」：但中華民國不只台灣還有澎金馬

記者蕭羽耘／台北報導

109年度國慶大典於11點許正式落幕，國民黨籍金門立委陳玉珍今天一早就戴著迷彩圖樣口罩現身典禮現場，在典禮結束後評論，總統蔡英文國慶演說「講得不錯」，對中國有釋出善意，但講中華民國的次數還蠻少的，她強調中華民國是包括台澎金馬，不是只有台灣一個島嶼。

由於正值防疫期間，國慶大典出席名單採實名制，除現任正副元首、政府要員、卸任元首、主要政黨黨主席與特別貴賓採保留席外，其餘出席人員包含立委，都必須預約報名，今天出席的立委包括陳玉珍、柯建銘、鄭運鵬、林宜瑾、賴香伶、王婉諭、高虹安等共33人。

▼立委陳玉珍國慶會後受訪。（圖／記者陶本和攝）

陳玉珍一早戴著迷彩口罩現身典禮會場，會後受訪時表示，今天是國慶日，明年若有金門隊伍更好。媒體提問，對於總統演說呼籲兩岸對話有何看法？陳玉珍評論，講得不錯，但講中華民國的次數還蠻少的，有表示願跟大陸對等談話，她想這是釋出善意。

媒體追問，總統提及中華民國次數少？陳玉珍強調，不是針對次數，是整個印象，她來自金門，台灣是個島嶼山海立國，但中華民國是包括台澎金馬，不是只有台灣一個島嶼。

根據統計，蔡英文總統整篇國慶講稿中，一共提到36次「台灣」、4次「中華民國」、2次「中華民國台灣」。

對於前總統馬英九認為這次典禮國旗意象偏少，陳玉珍說，台北市區國旗插得沒有特別多，她喜歡之前雙十紅色意象，較為喜氣。至於蔡英文呼籲在野黨對外要團結一致，陳玉珍說：「我們本來對外就一致阿，國民黨對外不分朝野。」

不過她隨後嘆了一口氣，但是把口口聲聲愛台灣的人，故意抹紅成賣台派倒是沒必要，總統今天都已經這樣說了，她呼籲底下的人，還有網民各方面，應該往這個方向前進，大家一起愛國。

陳玉珍肯定今天總統向中國遞出橄欖枝，她表示，希望兩岸和平，台海和平對世界和平也很重要，也是台灣民眾心聲。