國民黨批蔡英文「避重就輕」　國慶演說未提司改





▲109年國慶大會，總統蔡英文發表談話。（圖／記者林敬旻攝）



記者羅婉庭／台北報導

針對蔡英文總統10日上午發表的國慶演說後，國民黨認為蔡英文避重就輕，也未提及司法改革，弒母剁頭、鐵路殺警案都獲判無罪引發社會高度爭議，蔡英文皆為藉此機會向全民說明改革方向與勞工議題。

國民黨強調，蔡英文說「勞工是心中最軟的一塊」，但對於攸關千萬勞工權益的勞保年改問題，卻在演說中隻字未提；根據勞動部精算報告，勞保基金恐怕於2026年破產，對於未來如何以具體作為保障勞工權益，蔡總統實在欠全國勞工一個說明。

國民黨強調，司法改革是日前民調顯示民眾對蔡政府施政最不滿的領域，包括日前弒母剁頭、鐵路殺警案都判無罪，引發社會高度爭議，國人也極為關切司法改革的方向為何，蔡總統卻未能藉著這次重要的演說機會對國人說明，再次讓人民失望。

針對蔡英文在國慶演說中談及台灣防疫成果，卻不提民眾切身相關的萊豬進口、司法改革、勞保年改等議題，國民黨表示失望。對於蔡英文指朝野政黨應為了自由民主的價值團結，國民黨則呼籲，高達6到7成民眾反對萊豬進口，蔡英文應本著民主價值，回歸主流民意，聆聽民眾與在野黨聲音，停止萊豬進口錯誤政策。

國民黨認為，台灣防疫成績有目共睹，但這段期間也衍生許多爭議，例如近日口罩國家隊被大陸口罩混充、感冒疫苗不足等問題，政府仍要多加注意，防疫的後半段絕不能失守。至於蔡總統所言對疫情後的新台灣經濟超前部署策略，也期待能看到政府除了口號，也能拿出有效提升台灣經濟的新做法。

對於蔡英文演說中談及「積極作為參與區域合作」，國民黨認為內容非常空洞，除一再端出超前部署、價值同盟等名詞外，並未提出目標與方向的清晰闡述，也沒有具體成果的說明。

國民黨質疑，蔡英文所謂「積極參與區域及國際的多邊合作和對話」，除馬政府時期即已建立的全球合作訓練架構（GCTF)外，到底有哪些新突破？在我國區域經濟整合的策略與願景方面，又有哪些明確主張？對於當前我國加入CPTPP與 RCEP的挑戰，竟完全避而不提。

國民黨指出，在我國失去7個邦交國以及國際組織活動的參與接連遭遇挫敗後，我國應如何突破困境，以「積極作為參與區域合作」？實際的解方到底為何？針對這些關鍵問題，在蔡英文的演說中完全避重就輕，顯然總統根本無意正視這些問題核心。

有關蔡英文強調強化國防，國民黨表示，維持兩岸和平與台海安全，絕不能只靠軍備與武力，政府除了提升軍備，也應考量非軍事的方法跟手段，期盼兩岸執政者能開啟對話，追求台海和平及區域穩定，這是大家共同的責任。

針對蔡英文呼籲穩定兩岸關係，和希望開啟兩岸對話，國民黨指出，這一直是國民黨一貫的主張。國民黨呼籲大陸方面採取進一步行動, 落實大陸領導人所說的不稱霸，在兩岸關係上求同存異、相互尊重。

對於蔡英文呼籲兩岸開啟對話，但對海峽論壇事件的做法，卻與此相背，令引戰者成為英雄，溝通者被汙名打擊。國民黨強調，若蔡總統真有心要開啟兩岸對話，應該要從自己改變起，也應該嚴格約束民進黨人士，不要再動輒傷害為兩岸對話付出的同胞，以彰顯維護兩岸和平的決心。

此外，國民黨指出，蔡英文強調朝野政黨應該為了自由民主的價值團結，卻忘了她日前蠻橫宣布開放瘦肉精美豬，徹底背離了民主精神；各方民調都顯示，高達6到7成民眾反對萊豬進口，呼籲蔡總統應聆聽民意與在野黨聲音，在這個議題上實踐民主，回到主流民意。

在主權議題上，國民黨支持中華民國爭取更大國際空間，但遺憾的是，民進黨四年多執政下，台灣的國際空間確實更為倒退縮減，也期待蔡英文拿出實際作法，真正提升台灣的國際空間。





▲109年國慶大會，蔡英文總統發表國慶演說。（圖／記者李毓康攝）