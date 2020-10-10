蔡英文國慶演說　陸官媒總編：口氣最軟一次「軍事壓力震住他們！」

記者蔡紹堅／綜合報導

總統蔡英文10日發表國慶演說，表示願與對岸共同討論和平相處之道、共存之方。對此，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，蔡英文本次演說涉及兩岸的內容是近年口氣最軟的一次，原因很簡單，就是大陸最近的軍事準備，令蔡英文當局感受到了可能真的遭到戰爭懲罰的嚴重性。

▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）



胡錫進在微博發文提到，蔡英文今天上午的「雙十」講話，涉兩岸內容是近年來口氣最軟的一次，這樣的表態明顯少了些以往的囂張。

胡錫進指出，之所以有這樣的變化，原因很簡單，是大陸近來動真格的軍事鬥爭準備，讓一貫放肆挑釁大陸的蔡英文當局感受到了可能真的遭到戰爭懲罰的嚴重性。

胡錫進表示，「老胡決不相信蔡英文和民進黨會立地成佛，這些人不吃敬酒只吃罰酒，大陸對台必須保持強大且隨時可能激發的軍事壓力，才能夠震住他們，讓他們收斂。」

最後，胡錫進強調，「我們決不可抱任何其他幻想，堅定的軍事鬥爭準備是維護台海和平的基礎。」

蔡英文10日上午在國慶演說表示，「面對兩岸關係，我們不會冒進，也會堅守原則。維持兩岸關係的穩定，是兩岸共同的利益；我們有決心維持兩岸的穩定，但這不是台灣可以單方面承擔，而是雙方共同的責任。」

蔡英文強調，「現階段兩岸當務之急，是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方；只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。這就是台灣人民的主張，也是朝野政黨的共識。」

▼總統蔡英文發表國慶演說。（圖／記者林敬旻攝）

