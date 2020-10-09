川普確診後「防疫支持率」創新低！急想重啟造勢：我會離大家很遠

▲美國總統川普預計10日重返公開活動，但據最新民調顯示，他的防疫支持率達到歷史新低。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普1日確診新冠肺炎，住院3天就返回白宮，預計10日重返公開活動，他甚至向《福斯新聞》表示，「我今晚就想舉行造勢大會」。但是，根據路透社／易普索（Reuters/Ipsos）最新民調，川普在防疫方面的支持率跌至37％，創下歷史新低，且呈現持續下降的趨勢。

路透社／易普索於6日至8日訪問1,331名美國成年人，結果顯示，高達59％美國成年人不認同川普防疫，僅37％支持，此數字不只是3月2日以來的新低，也打破紀錄。

此外，在9月30日至10月1日的民調中，川普防疫淨支持率為-11％，如今卻來到-22％，顯示其支持率在過去10天呈現穩定下降趨勢。

川普據悉已完成療程，他向《福斯新聞》透露自己感覺「真的很好」，迫切想要重啟造勢，「我很想要今晚就舉辦一場造勢大會……我會獨自站著，離大家很遠」。

▲川普與民主黨候選人拜登展開首場辯論會後2天就宣布確診。（圖／路透）



川普8日拒絕參加改採線上形式的第2場辯論會，替大選增添更多變數。他說，「我不會把時間浪費在虛擬辯論上……你坐在電腦後面辯論，太荒謬了，然後讓他們隨便切斷你的（麥克風）」。

如果川普真的退出第2場辯論會，意味著下一場、也就是最後一場辯論會將於22日登場，屆時距離11月3日大選日不到2周。根據知情人士，川普的決定遭到一些顧問質疑，因為此舉將失去向數百萬選民闡述政見的機會。

川普團隊建議，可於10月29日舉行另一場辯論會，但遭拜登團隊拒絕。拜登表示，他仍會出席第2場辯論會，「我們設定了日期，我就會堅守那個日期……如果他（川普）出現，那很好，如果他沒有出現，那也沒關係」。

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