黃國昌為2022台北市長選戰做準備？　柯文哲：每個國民的權利

▲台北市長柯文哲參加109年台北市國慶升旗暨慶祝活動。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

前時代力量立委黃國昌近期積極舉辦青年領袖營隊，邀請包括美斯捷董事長翟本喬、北市社會局前局長許立民等人擔任講師，引發外界好奇是否在為2022年台北市長選戰做準備。對此，台北市長柯文哲表示，這是每個國民的權利，他很久沒看到黃國昌，有機會拜訪一下也不是壞事。

柯文哲10日出席台北市國慶升旗暨慶祝活動，關於黃國昌邀請翟本喬、許立民擔任青年領袖營隊講師，被視為替2022年台北市長選舉做準備，柯文哲回應，參選是民主政治常態，也是國民的權利，「都很好！」且對他而言，不論是翟本喬、許立民，都是他很熟悉的人。

針對會不會去拜訪黃國昌？柯文哲說，很久沒見到黃國昌了，有機會拜訪一下也不是壞事。

另外，日前台北市設市100年活動，柯文哲與前總統馬英九、前國民黨副主席郝龍斌互相交流，備受外界高度關注。柯文哲表示，因為台北市舉辦設市百年活動，所以他有親自邀請每個歷任市長出席，也有打電話給每個議長。

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