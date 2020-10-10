退將批台灣0戰力！柯文哲籲：先去看國共內戰的投降國軍下場如何

▲台北市長柯文哲參加109年台北市國慶升旗暨慶祝活動。（圖／記者張榮恩攝）

記者袁茵／台北報導

中共軍機頻擾台，軍事議題成外界關注焦點，也讓徵募兵制再度備受討論。面對前陸軍總司令陳廷寵批評，義務役期縮短，導致國軍戰力幾乎是0，台北市長柯文哲10日表示，這些當過中華民國軍隊將領的人，應去看看歷史國共內戰時，向中共投降的國軍將領下場如何，再想想現階段應該講什麼。



陳廷寵9月29日參加陸軍軍官學校在台復校70周年慶祝大會，他批評前總統陳水扁的時代，將義務役期縮短，現在只剩4個月，「我不曉得我們今天的戰力是什麼，我告訴你戰力是0，擋不住（中國解放軍）」。

面對陳廷寵說役期縮短4個月，使台灣國軍戰力0，柯文哲10日出席109年台北市國慶升旗暨慶祝活動時表示，「這個是這樣啦！不管是現役或退役的國軍將領，所有當過中華民國軍隊將領，都應該去看看歷史，國共內戰中那些投降中共的國軍將領下場如何？看看歷史如何，想想現在，就知道現階段國軍將領該講什麼。」

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