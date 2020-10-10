蔡英文國慶演說「維持兩岸是彼此責任」　柯文哲評分：四平八穩！

▲台北市長柯文哲。（圖／記者張榮恩攝）

記者袁茵／台北報導

國慶大典於10日上午8時50分在總統府前廣場登場，總統蔡英文國慶演說稿於9日曝光，內容提及維持兩岸關係是彼此共同的責任。對此，台北市長柯文哲認為，蔡英文講得四平八穩，本來就不會只有單方責任。

蔡英文今年的國慶演說稿以「團結台灣，自信前行」為主題，內容分為四大部分，將談及台灣防疫成果、新台灣經濟戰略、國防戰力，以及外交上，如何積極參與區域合作。其中在兩岸部分，蔡英文提到，台灣會堅守原則，有決心維持兩岸關係的穩定，但這是彼此共同的責任。

面對蔡英文演說稿提及，維持兩岸和平是彼此共同責任，柯文哲10日出席台北市國慶升旗暨慶祝活動時表示，「當然是這樣，維持兩岸和平是雙方責任，不會只有單方責任，講得也是四平八穩。」

另外，關於怎麼看待近日共軍不斷擾台？柯文哲說，不管對方怎麼反應，台灣都應該有準備，畢竟不能禁止別人講什麼、做什麼，重點是自己要做什麼。

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