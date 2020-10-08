國慶前夕戰車翻覆1死1傷　金防部說明M41A3事發原因

▲金防部執行反登陸操演，戰車疑似車速過快翻覆。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林銘翰／台北報導

國慶日前夕驚傳國軍意外，陸軍一輛M41A3戰車8日於小金門村莊翻覆，現場冒出濃濃白煙，傳出造成2名軍人1死1傷。對此，陸軍金門防衛指揮部8日下午證實，駕駛劉姓下士已救出並送醫治療無礙，車長林姓中士送醫後，仍宣告不治。

陸軍金門防衞指揮部烈嶼守備大隊戰車連於8日下午2時30分實施「聯合反登陸操演」，一輛戰車機動疑車速過快翻覆後撞上電線桿，造成中士林楷強遭戰車壓傷，當場無生命跡象送醫不治，劉禹宏吸入性嗆傷。

▲金防部執行反登陸操演，戰車疑似車速過快翻覆。（圖／記者林名揚翻攝）



對此，陸軍金門防衛指揮部8日下午表示，所屬烈嶼守備大隊乙輛M41A3戰車於8日下午15時15分，結束基地普測任務返部途中，行經湖埔路段時，不慎翻落邊坡，駕駛劉姓下士已救出（輕傷）並送醫治療無礙，車長林姓中士送醫後，仍宣告不治。

金防部指出，單位案發後已聯繫家屬知悉，並將配合司令部專案小組進行肇因釐清，並配合檢警調查。此外，金防部也要求所屬單位擴大部隊機動行車安全教育及各項防險作為，以確保部隊戰力。

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