明年4月要退伍！金門車長林楷強殉職　媽媽曾盼「再半年就團圓」

▲金門戰車勾到電纜翻覆起火，現場救災畫面曝。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

隸屬陸軍金防部烈嶼守備大隊戰車連M41A3戰車，疑車速過快發生翻覆事件，車長中士林楷強殉職。家住高雄湖內區的家屬在下午接到噩耗，南部八軍團政戰主任張維新少將就近代表軍方慰問，並且已經安排好專車，明早7時就會接家屬前往岡山空軍基地，8時搭乘專機飛到金門處理後事。

根據《中央社》報導，鄰居說，林家是平凡家庭，父親做房屋工程，林母在工廠上班，林楷強斯文、個性溫和，並不多話，林家有兩子，林楷強是老二，隔壁鄰居轉述楷強自嘉南藥理大學畢業後就簽下志願役，預計明年4月退伍。

鄰居說，林媽媽多次聊到小兒子明年退伍後，一家人可以團圓，享天倫之樂；只是今天傳來林楷強演訓翻車意外身亡，讓家人團圓天倫夢碎。

金防部烈嶼守備大隊戰車連於8日下午2時30分實施「聯合反登陸操演」，一輛由林楷強、劉禹宏駕駛的戰車，在下坡路段疑車速過快翻覆後撞上電線桿，造成中士林楷強遭戰車壓傷，當場無生命跡象送醫不治，劉禹宏吸入性嗆傷。

總統府發言人張惇涵表示，國防部第一時間已將相關訊息向蔡總統報告，總統聞訊後感到震驚與悲痛，更對於在第一線積極投入任務而為國殉職的林中士表達最深的哀悼，希望家屬節哀保重，也指示國防部等各單位全力協助家屬處理後續事宜，務必從優撫卹。



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