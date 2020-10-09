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快訊／金門殉職車長林楷強家屬煎熬一夜　神情憔悴！終於搭上軍機

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▲▼金門戰車翻覆不幸死亡的上士林凱強家屬在軍方人員陪同下前往空軍基地搭機 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲金門戰車翻覆不幸死亡的上士林楷強家屬在軍方人員陪同下前往空軍基地搭機 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

金防部8日下午演訓卻發生戰車翻覆起火意外，一名車長林楷強不幸死亡，家屬9日一大早6點40分，在軍方人員的陪同下出門，家屬大約是在7點20分進入岡山空軍基地，搭乘軍方安排的專機前往金門處理後續事宜，而林楷強上士的家屬在步出家門的時候，不發一語神情哀戚，迅速搭上軍方安排的車輛。

▲▼金門戰車翻覆不幸死亡的上士林凱強家屬在軍方人員陪同下前往空軍基地搭機 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲金門戰車翻覆不幸死亡的上士林凱強家屬在軍方人員陪同下前往空軍基地搭機 。（圖／記者吳奕靖攝）

鄰居說，林家是平凡家庭，父親做房屋工程，林母在工廠上班，林楷強斯文、個性溫和，並不多話，林家有兩子，林楷強是老二，隔壁鄰居轉述楷強自嘉南藥理大學畢業後就簽下志願役，預計明年4月退伍。

鄰居說，林媽媽多次聊到小兒子明年退伍後，一家人可以團圓，享天倫之樂；只是今天傳來林楷強演訓翻車意外身亡，讓家人團圓天倫夢碎。

金防部烈嶼守備大隊戰車連於8日下午2時30分實施「聯合反登陸操演」，一輛由林楷強、劉禹宏駕駛的戰車，在下坡路段疑車速過快翻覆後撞上電線桿，造成中士林楷強遭戰車壓傷，當場無生命跡象送醫不治，劉禹宏吸入性嗆傷。

▲▼金門戰車翻覆不幸死亡的上士林凱強家屬在軍方人員陪同下前往空軍基地搭機 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲金門戰車翻覆不幸死亡的上士林凱強家屬在軍方人員陪同下前往空軍基地搭機 。（圖／記者吳奕靖攝）

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