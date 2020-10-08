國慶連假海象不佳⋯「停航」資訊看這裡！10航線可載20萬人次

▲國慶連假海象不佳，部分船舶停航。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

明天開始就是國慶連假，交通部氣象局預判，連假期間海象不佳，航港局已整合相關航班停航資訊，於航港局官網公告，以利民眾先行評估旅程，另將針對船舶可能停航情形，加強各項疏運應變措施，減少旅客滯留離島情形，提供旅客滯留離島時協助。

航港局表示，國慶疏運時間自10月8日至10月12日，本島與離島間10條航線預計開航923航次，可提供20萬3,310人次之運能。

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航港局表示，受海象不佳影響，可能有部分船舶需要停航，已要求業者，若遇不可抗力因素致載客船舶無法航行時，應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布。

▲民眾外出前可先上航港局官網確認船舶資訊。（圖／記者李宜秦攝）

航港局提醒，海運航班易受天候因素影響，連續假期出遊前，建請先參考氣象預報並確認最新航班動態(海運固定航線業者聯絡電話詳附件)，以利預先安排或調整行程。

航港局另將視海象及天候狀況適時啟動海空聯繫機制，請民航局協調適時加派班機疏運旅客，並請船公司整備船舶，於海象允許時儘速復航，以最快速度完成疏運任務，期間將與民航局及地方政府保持密切橫向聯繫，確認滯留人數及安撫滯留旅客，確保食、宿無虞。

在連續假期海運疏運期間，航港局提供緊急服務電話：北部航務中心(02)89783530、南部航務中心(07)2620762或(07)2620561、中部航務中心0978-300116、東部航務中心(03)-8230172或(03)-8509011，民眾也可至航港局資訊網點選「為民服務」選項，於「航班表」項下查詢海運航班資訊。