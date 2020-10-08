國慶低碳遊花蓮！租電動機車暢玩山海4遊程　FB按讚現折200元

▲完成「碳索你沒來過的花蓮」FB按讚和填寫問卷，即可獲得「低碳旅遊抵用券」折抵200元。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

面對十月接踵而來的國慶連假，想好去哪裡玩了嗎？花蓮縣今年最夯的低碳旅遊來過了嗎？響應花蓮縣環保局推動的「低碳旅遊」，租用電動機車或搭乘電動巴士購票時，於環保局「碳索你沒來過的花蓮」FB按讚和填寫問卷，就可獲得「低碳旅遊抵用券」2張，當場折抵200元費用。

自即日起至10月31日止，客運業者針對北花國道客運推出史上最大票價優惠，中秋及國慶連假期間再加碼，憑汽（機）車出租單及國道客運購票證明至花蓮站售票櫃檯，再加碼享有國道客運票價折抵優惠，估計將帶來龐大的觀光人潮。

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為減輕此波觀光所帶來的環境負荷，花蓮縣環保局鼓勵民眾響應「低碳旅遊」，遊客來到花蓮租賃電動機車或搭乘電動巴士，完成「碳索你沒來過的花蓮」FB按讚和填寫問卷兩項任務，即可獲得「低碳旅遊抵用券」折抵200元費用，還可參考環保局今年推出的4條低碳旅遊路線和4個推薦景點，來趟充滿海洋氣息與山野秘境的碳索之旅。

花蓮縣環保局規劃4條低碳旅遊路線和4個推薦景點，其中台 11 線規劃主題為海洋環境體驗，推薦參訪新城鄉七星潭和豐濱鄉海岸咖啡莊園，可以吹海風、摸摸魚；台 9 線規劃主題為倘佯縱谷田園生活與部落體驗，推薦參訪光復鄉大農大富平地森林和磯崎鄉高山森林基地，可以大口呼吸芬多精。

聰明遊花蓮，公路總局為提升大眾運輸乘車優勢，高速公路局規劃於國道五號北上宜蘭-頭城、蘇花路廊於南下蘇澳地區及北上崇德地區，實施大客車優先通行措施，壅塞時可節省35-60分鐘，民眾搭乘大眾運輸將會省時又方便；到達花蓮地區後，除了可搭客運到飯店外，想進行低碳旅遊的遊客，可以租賃電動機車，並可參考花蓮縣環保局低碳旅遊資訊網，掌握花蓮地區充（換）電站的資訊地圖，讓你不用擔心機車沒電的問題；還可以掌握低碳商旅店資訊，讓這趟旅程可以玩得環保、健康又安心。

環保局表示，花蓮去年觀光旅遊的人次統計為1095萬6540人，今年8月也已達到945萬7136人，有意願加入低碳旅遊的行列，請參考花蓮縣環保局低碳旅遊資訊網http://hlepb-lowcarbon.easylife.net.tw/，有各項推薦的在地低碳遊程和合作業者資訊。

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