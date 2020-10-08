慶祝雙十中捷市府站開箱　盧秀燕：我想來點...石虎家族現身同歡

▲慶祝雙十國慶，台中捷運當天首次開放參觀。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運綠線預計年底通車，市政府為了慶祝國慶，捷運市政府站10月10日當天提前開箱，市長盧秀燕在臉書po文，歡迎市民參加完升旗典禮後，再步行去市政府站參觀首次公開的捷運車廂，現場有專人導覽，「石虎家族」成員也會現身與民眾同歡，共度國慶佳節。

▲盧秀燕在臉書po文，歡迎大家來參觀捷運車廂。（圖／盧秀燕臉書）

台中捷運公司指出，台中國慶升旗典禮將在市府廣場舉行，由台中女中樂儀隊擔任開場表演及迎旗手，台中捷運警察隊與服務人員則擔任護旗手，並一同上台與西屯區永安國小合唱團領唱國歌，升旗典禮結束後，由中國醫競技啦啦隊表演拋接與華麗翻騰等舞蹈動作，最後再由泰安國小手鼓舞蹈隊壓軸演出。

中捷公司為了慶祝國慶，當天上午8點30分到下午1點30分，首次開放民眾參觀車箱體驗活動，車站及車廂將以國慶為主題進行佈置，邀請「石虎家族」歐米馬與樂虎穿著中捷制服，與民眾同樂合影，民眾可由1號出入口進出，中捷每半小時安排一場次車站或列車導覽，包括車站特色及旅客緊急設備操作，全天共9場次。

盧秀燕也在臉書po文，「雙十國慶，我想來點...中捷首次開箱！想搶先一睹捷運風采的朋友，國慶日跟秀燕一起參加完升旗典禮，再去參觀台中捷運市政府站吧！大家更了解小綠綠，我們不見不散啦！」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來