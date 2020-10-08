　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嗡嗡包開放預購！65歲長者「5分鐘秒殺450個」　一般民眾30分鐘內搶光

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼第6代嗡嗡包於5日亮相，此次改採線上預約制，讓民眾不用再徹夜排隊。（圖／台北市民政局提供）

▲第6代嗡嗡包於5日亮相，此次改採線上預約制，讓民眾不用再徹夜排隊。（圖／台北市民政局提供）

記者袁茵／台北報導

自2014年台北市長柯文哲上任至今，每年國慶日都會發放免費限量的「嗡嗡包」，讓許多民眾不惜夜排瘋搶。今年首此採「線上登記」制度，限量3450份，民政局表示，8日供一般民眾預購的嗡嗡包，大約在30分鐘內全面售完。

台北市民政局5日召開109年國慶升旗暨慶祝活動記者會，並且正式公佈最新款嗡嗡包款式。只見第6代嗡嗡包款式及容量非常適合通勤族、學生族使用，民政局也提到，今年也再次推出限定雙色—經典都會風的黑灰配、清新藝文風的黑棕配，雙配色的設計讓嗡嗡包更具時尚感。

民政局說，今年為響應防疫新生活，首度以「線上登記、現場領包」方式發送嗡嗡包，讓民眾不用再徹夜排隊領號碼牌，發放數量為3450個，民眾可透過網路預約登記，確定完成登記資格後，國慶當日再憑身分證及電子郵件通知由本人親自現場領取。

另外，為了照顧中高齡長者需求，民政局表示，特別規劃敬老名額450份，凡109年度年滿65歲以上民眾（民國44年12月31日前出生）可於10月7日18時至24時優先登記，一般民眾則自10月8日10時起開放登記，詳情可至活動網站查詢。

到了7日、8日嗡嗡包開放預購，民政局提到，7日敬老的部分，大約在開放5分鐘內就售完，而一般民眾3000個的部分，預購期間網站流量龐大，截至8日10時30分左右已全數售完。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／剁媽媽頭丟窗外！桃園逆子將出獄　高院急開庭結果出爐
少女被3男輪流性侵　台南警方回應了
快訊／台北馬偕公費流感疫苗告急！成人中午前打完、孩童下午也沒
20歲網美拍綁架片「遭誤射爆頭」！　屍體被丟原地
旅美再+1！海盜簽下台灣潛力強投　簽約金3千多萬
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「我很羨慕原住民！」　陳玉珍：每次我說不是台灣人時就很多人批評

境外匯回資金1年達2254億　蘇貞昌：為國家經濟注入活水

柯文哲酸「一開跳電」是真的！陳其邁派校長上火線：是超載沒跳電

羅智強自評「坐三望二」目標超前陳時中　稱不考慮基隆

雲端最前線／台美關係升溫？近八成民眾贊成台美復交

羅智強談2022黨內初選PK蔣萬安：「帥安」若輸了就支持「醜強」

河濱公園不給烤肉？中秋清出60噸垃圾　北市：明年考慮取消1、2處

慶祝雙十中捷市府站開箱　盧秀燕：我想來點...石虎家族現身同歡

不酸了！陳致中昔質詢韓國瑜「王子復仇」　今陳其邁登場兩樣情

嗡嗡包開放預購！65歲長者「5分鐘秒殺450個」　一般民眾30分鐘內搶光

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

超商店員私吞6萬元包裹被逮！　 阿公心疼：交到壞朋友走上歪路

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

147cm美腿女孩機車上無助搖晃 雙腳踩不到地「釋放中柱」好辛苦

療癒！掏耳初體驗挖出「蠶寶寶」她享受洗眼睛、清耳洞爽到睡著

「我很羨慕原住民！」　陳玉珍：每次我說不是台灣人時就很多人批評

境外匯回資金1年達2254億　蘇貞昌：為國家經濟注入活水

柯文哲酸「一開跳電」是真的！陳其邁派校長上火線：是超載沒跳電

羅智強自評「坐三望二」目標超前陳時中　稱不考慮基隆

雲端最前線／台美關係升溫？近八成民眾贊成台美復交

羅智強談2022黨內初選PK蔣萬安：「帥安」若輸了就支持「醜強」

河濱公園不給烤肉？中秋清出60噸垃圾　北市：明年考慮取消1、2處

慶祝雙十中捷市府站開箱　盧秀燕：我想來點...石虎家族現身同歡

不酸了！陳致中昔質詢韓國瑜「王子復仇」　今陳其邁登場兩樣情

嗡嗡包開放預購！65歲長者「5分鐘秒殺450個」　一般民眾30分鐘內搶光

國民黨破天荒提案「台美復交」　BBC曝背後真正目的

太妍獻聲OST耳朵懷孕啦！《布拉姆斯》看點還有「暖男」金旻載

疫情嚴峻油價波動　專家預估下周汽油有望調降「加油再等等！」

汪小菲自首認做了「大S不喜歡的事」！　結婚10年告白：還是沒忍住

蘭嶼停航兩天！今恢復船班…千名遊客塞爆港口嗨喊：終於可以回家

資深控衛卓吉奇G5恐難回歸　熱火少了他根本沒機會奪冠？

竟有人一次打包35條！木瓜霜大特價125元　乾燥、破皮都能用，CP值破表

「我很羨慕原住民！」　陳玉珍：每次我說不是台灣人時就很多人批評

金髮男搭機脫鞋被制止惱羞！　舉「白起司」伸到隔壁：給你聞

美選辯論再提「川普和平轉移政權」　彭斯避談：我們會贏

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

政治熱門新聞

高市國小冷氣跳電停機1個月遭罰　柯粉狂讚

韓國瑜離開議員嘆高雄慘況：夜市是空的

共機7天來5次！我國軍首以中、英聲明訴諸國際

空警500機進入我西南空域　國軍防空飛彈追監

教召新制2022年上路！每日最多可領1350元

嘉義驚見蝙蝠車　葉宜津：周杰倫的？

總統令：海委會副主委莊慶達接海巡署長　免職國發會副主委鄭貞茂

執行署5大欠款大戶　國民黨排第三

國軍防彈衣招標有鬼？無工廠老闆竟打敗國際大廠

大安警衛解散歸建 　李坤儀謝陪到最後

國民黨轟林飛帆　月領9萬就護航

徐巧芯：稱讚民進黨就可刀槍不入？

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

國防部：教召14天最高加薪1.5倍

更多熱門

相關新聞

印電視台25分鐘專題介紹台灣　聚焦台印合作

印電視台25分鐘專題介紹台灣　聚焦台印合作

受新冠肺炎疫情影響，駐印度代表處今年轉換慶祝國慶形式，與印度電視台合作製播國慶專題報導，並在今晚首播，除介紹台灣多項成就外，印度官員及領袖更暢談台印合作。

2020國慶煙火承包商未違法試放消防局出面澄

2020國慶煙火承包商未違法試放消防局出面澄

高市國小冷氣跳電停機1個月遭罰　柯粉狂讚

高市國小冷氣跳電停機1個月遭罰　柯粉狂讚

國慶晚會9日在基隆登場

國慶晚會9日在基隆登場

北市3處社宅聯合招租　12日開放申請

北市3處社宅聯合招租　12日開放申請

關鍵字：

嗡嗡包國慶台北市柯文哲雙十

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

館長案嫌手機遭破解！傳收千萬行兇

快刪！16種App「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

張景嵐戀愛不瞞了！曝和阮經天真實關係

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

路邊搭到「450萬特斯拉小黃」…駕駛現身了！

快訊／館長案破案曙光！竹聯寶和會要角到案

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

館長槍手所屬幫派遭抄家　警嗆：都不准跑

《玩很大》行前通知留小鬼名字

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

小鬼追思會「驚見白霧」在張立東頭上！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你
雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面