嗡嗡包開放預購！65歲長者「5分鐘秒殺450個」　一般民眾30分鐘內搶光

▲第6代嗡嗡包於5日亮相，此次改採線上預約制，讓民眾不用再徹夜排隊。（圖／台北市民政局提供）

記者袁茵／台北報導

自2014年台北市長柯文哲上任至今，每年國慶日都會發放免費限量的「嗡嗡包」，讓許多民眾不惜夜排瘋搶。今年首此採「線上登記」制度，限量3450份，民政局表示，8日供一般民眾預購的嗡嗡包，大約在30分鐘內全面售完。

台北市民政局5日召開109年國慶升旗暨慶祝活動記者會，並且正式公佈最新款嗡嗡包款式。只見第6代嗡嗡包款式及容量非常適合通勤族、學生族使用，民政局也提到，今年也再次推出限定雙色—經典都會風的黑灰配、清新藝文風的黑棕配，雙配色的設計讓嗡嗡包更具時尚感。

民政局說，今年為響應防疫新生活，首度以「線上登記、現場領包」方式發送嗡嗡包，讓民眾不用再徹夜排隊領號碼牌，發放數量為3450個，民眾可透過網路預約登記，確定完成登記資格後，國慶當日再憑身分證及電子郵件通知由本人親自現場領取。

另外，為了照顧中高齡長者需求，民政局表示，特別規劃敬老名額450份，凡109年度年滿65歲以上民眾（民國44年12月31日前出生）可於10月7日18時至24時優先登記，一般民眾則自10月8日10時起開放登記，詳情可至活動網站查詢。

到了7日、8日嗡嗡包開放預購，民政局提到，7日敬老的部分，大約在開放5分鐘內就售完，而一般民眾3000個的部分，預購期間網站流量龐大，截至8日10時30分左右已全數售完。