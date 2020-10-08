台南南區中華南路完成路平改善 要讓國慶假期旅客快樂行

▲台南市工務局已完成中華南路（金華路至華南地下道口）路平改善，要讓來台南觀光、賞焰火的民眾，感受快樂行的幸福感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國慶焰火即將登場，台南市長黃偉哲一再叮囑要強化道路平坦舒適度及安全性，因應慶典需求，工務局已完成中華南路（金華路至華南地下道口）路平改善，要讓來台南觀光、賞焰火的民眾，感受快樂行的幸福感。

台南市工務局表示，國慶焰火今年在台南市施放，在黃偉哲市長運籌帷幄下，一切都準備好了！南區中華南路往東接中華東路三段往永康，亦可接國民路、大同路台1線，及西連濱南路台17線接安平區與南區之主要道路中華西路，向南也銜接台86快速道路通往仁德、關廟及高雄，並連接國道1號及國道3號高速公路，交通四通八達，是民眾前往安平觀光、賞焰火必經的道路之一。

配合節慶完善觀光週邊道路，工務局施作中華南路(金華路至華南地下道口)路面改善工程包含分隔島緣石、基礎座改善、路面線型及洩水坡度調整，更要求各管線單位人手孔下地88個，工程經費共約2854萬元，改善長度約1.585公里。完成路面改善後，大幅提升台南市外環道路服務品質，並給市民一個安全、舒適的行車環境與良好的視覺景觀。

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