教召新制2022上路！國防部擬調薪資　每日最多領1350元

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

國防部長嚴德發7日表示，未來教育召集將由現行的兩年一訓、一次5至7天，改為一年一訓、一次14天，訓量將由原本的12萬增加至26萬人，預計2022年達成目標，國防部也研議增加教召人員薪資為1.2至1.5倍。依照現行的發給召集津貼，分別為士兵每日700元，士官每日800元、軍官每日900元，未來調整後士兵一天可領840至1050元、士官可領960元至1200元、軍官則可領1080元至1350元。

嚴德發7日赴立法院外交及國防委員會，就國防部業務概況進行報告，並備質詢。根據國防部提供的書面資料，在後備動員業務上，「後備動員合一 」、「常、後備部隊形成一體」、「跨部會合作」將是未來改革的主要方向。

▲國防部長嚴德發（左一）、全民防衛動員室主任韓岡明（左二）。（圖／記者屠惠剛攝）



嚴德發表示，國防部依據總統蔡英文在就職演說中，常後合一、後被與動員合一、跨部會協調等三方面的政策指示，規劃出組織、部隊、訓練、裝備等四面向檢討精進，目前都已經完成規劃。

嚴德發指出，在組織方面將成立專責的防衛動員署，隸屬於行政院的三級機構，並且將現行18個縣市的地區後備指揮部，併入各作戰區編管，同時將現有的7個後備旅增加為12個，讓後備戰力越來越強，目前都已經完成規劃，全案正按照計畫推動中。

嚴德發也說，有關教育召集兩年一訓、一次5至7天的規定，未來也將改為一年一訓、一次14天，訓量將由原本的12萬增加至26萬人，這些訓練機構都在建置規劃當中，國防部將依序推動，預計在2022年達到目標。

全民防衛動員室主任韓岡明則表示，國防部並沒有規劃在明年實施14天的教召，後年將視部隊任務所需，實施教召天數的延長，國防部目前也正在研議「教召優待條例」，由現行的「來一天給一天的錢」調整為「來一天給他1.2或1.5倍」，絕對不會讓14天的召訓人員產生怨懟。

依照現行義務役人員召集津貼，標準為士兵每日700元、士官每日800元、軍官每日900元，佔領導職缺者（通稱擔任班、排、連長）加發100元津貼。

未來國防部若調整教召薪資，亦即士兵一天可領840至1050元、士官可領960元至1200元、軍官則可領1080元至1350元。不過，韓岡明也強調，此案仍在研議中，目前仍未正式定案。

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