教召變硬！　陳玉珍：現在情勢緊張2022年才上路有點太晚

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

針對教育召集新制將改為一年一訓、一次14天，預計2022年上路，國民黨立委陳玉珍受訪時表態支持，但她認為，現在情勢緊張，早點訓練是好事，「我覺得2022年才上路有點太晚，明年就應該可以開始做。」

國防部長嚴德發7日表示，未來教育召集將由現行的兩年一訓、一次5至7天，改為一年一訓、一次14天，訓量將由原本的12萬增加至26萬人，預計2022年達成目標，國防部也研議增加教召人員薪資為1.2至1.5倍。

陳玉珍8日在立法院受訪時表示，教召新制2022年才上路有點太晚，「我覺得明年就應該可以開始，現在情勢也蠻緊張的，早點訓練總是好事，教召可以有效提升後備戰力。」

對於教召擬改為「一年一訓、一次14天」，陳玉珍認為，兩週時間並不長，並舉「金門民航自衛隊」為例，不分男女、6到55歲，每年都要訓練一個月，要打靶射擊、巡邏、打掃環境等，無給付薪水，對增強戰備心理素質很有效果，這些都是金門人生活的一部分，都有「生活及戰備」的觀念。

陳玉珍表示，如果情勢越來越緊張，應讓全民有全民國防的概念，老一輩的金門人，可以訓練到只要聽到飛彈打下來時，掉到近的地方還是遠的地方都知道，可以聽聲辨位，因此全民國防概念一定要有。

▲教召現行、新制比對圖。（圖／記者蔡文鈴製表）

其他人也看了這些...

►嚴德發：共機今年49架次跨越海峽中線 創30年以來最高紀錄

►共機擾台國軍2972架次攔截 空軍已耗費成本255億元

►中共軍艦今年擾台達1029艘次 海軍耗費57億維保台海

更多熱門新聞...

►共機擾台嗆「例行訓練不要干擾」 嚴德發呼籲中共當局節制

►嚴德發：教召訓量12萬增至26萬人 預計2022年達成目標

►成立「防衛動員署」整備後備軍力 嚴德發：後備旅由7擴增至12個

►振興一下我們的美麗