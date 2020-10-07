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高市國小「開冷氣就跳電」停機1個月！　柯粉超嗨狂讚：先知？

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▲陳其邁市政總質詢,李眉蓁 。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳其邁。（圖／記者吳世龍攝）

記者邱茀濱／綜合報導

台北市長柯文哲上個月視察校園裝設冷氣成果，笑說南部縣市學校買冷氣「一開電就跳電」，遭高雄市長陳其邁嗆說「把話收回去」。不過，經媒體查證，發現高雄市某校確實有跳電遭罰款，而且停機近1個月才恢復。消息曝光，掀起網友正反熱議。

台北市政府副發言人林珍羽今（7）日在臉書分享《自由時報》的報導，她認為「北市不口水、講政策」，並強調班班有冷氣、公私來協力、除了冷氣還要永續。

她指出，其實台北市規劃花7年，達成全市國中小普通班全裝冷氣的目標，從104年開始迄今花費約12億3,000萬元進行電源改善計畫，至今冷氣裝設達成率平均約99%，還透露明年（110年）將再花1億2,588萬元，做電源改善，以完成這項政策的最後一哩路。

▲▼柯文哲參加白晝之夜。（圖／台北市政府提供）

▲柯文哲。（圖／台北市政府提供）

林珍羽提到，北市推動國中小普通班教室班班有冷氣是有策略、有步驟地進行，及掌握二大優先，首先是電源改善及契約容量調整優先；其次，補助冷氣設施以經濟窳陋地區學校及弱勢學生優先，國中小冷氣裝設，弱勢學校及學生由市府補助為主軸的。

針對陳其邁要柯文哲「把話收回去」一事，網友認為「怎麼不能講？跳電還怕人講事實」、「把話收回去！誰叫你講出來的」、「先知？」、「邁邁要吞曲棍球了嗎」、「民進黨就是不敢面對事實，只會掩飾…」、「這年頭不適合說真話」。

但也有不少邁粉表示「柯文哲能力根本不如陳其邁！等著看吧」、「陳其邁每天拚做事！你柯文哲每天想當總統」、「很多柯粉對柯文哲很失望！所以決定2022投民進黨」、「整天失言的人，沒資格當總統」。

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