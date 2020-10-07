快訊／要求陳其邁簽禁止美豬聲明書　藍綠議員吵成一團再出手腳

▲高雄市議會開議首日，國民黨團抗議。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄市議會第3屆第4次定期大會6日正式開幕，7、8日為市政總質詢。這也是高雄市長陳其邁上任後首次進議會報告備詢，陳其邁一早就抵達議會並進入休息室準備，首先上場的國民黨團磨刀霍霍，緊咬美豬美牛議題不放，並要求陳其邁簽署含有瘦肉精全面禁止進入高雄市的聲明書，不過民進黨也上前阻擋，雙方吵成一團，一言不合下雙方也動手。

▲雙方一言不合動手。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市長陳其邁一早提前抵達議會準備，由於場外活動不停歇，一直到9點49才終於正式開議，陳其邁先介紹市府團隊成員，2年多任期，將對於就職時提出的施政四大優先來制定各項政策，包含產業轉型、增加就業、交通建設、解決空污，及12點重要政策來做宣示說明。

進行完一小時的施政報告後，緊接著就要由國民黨團、無黨團結聯盟、民進黨團的黨團質詢，接著才是議員各別質詢，而在今年與陳其邁競選的對手李眉蓁及吳益政也會上場，雙方攻防戰也備受期待。

▲國民黨要求陳其邁簽署聲明書 。（圖／記者吳世龍攝）

首先上場的國民黨團緊咬美豬議題不放，並拿出粉紅豬氣球抗議，質問明年美豬開放高雄準備好了嗎，國民黨議員陳美雅說，陳其邁曾說瘦肉精進口就是總統下台那天，現在卻一句話都沒有，質問陳其邁有沒有講過，陳其邁說，當時講很清楚，陳美雅再追問有沒有講過，陳其邁回，是馬總統下台，我說馬總統下台是他沒有做好配套措施。

▲兩邊吵不停陳其邁趁亂離開 。（圖／記者吳世龍攝）

接著國民黨拿出聲明書，要請陳其邁簽署含有瘦肉精全面禁止進入高雄市的聲明書，不過民進黨議員動作也很快立刻也上前阻擋，國民兩黨吵成一團，卡在市長席前，民進黨喊「時間到了」，國民黨喊「市長表態」，雙方吵不停，最後議長裁示休息，不過雙方依然針鋒相對，甚至還動手推擠，誰也不讓誰。