議會開議冤家對槓！李眉蓁轟舉債全國最高　陳其邁駁：數據有誤

▲高雄市議員李眉蓁 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄市議會第3屆第4次定期大會6日正式開幕，7、8日為市政總質詢。這也是高雄市長陳其邁上任後首次進議會報告備詢，一開始由國民黨團、無黨團結聯盟、民進黨團的黨團質詢，接著才是議員各別質詢，而曾為競選關係的國民黨市議員李眉蓁上場砲火猛烈，針對高雄財政問題以及青年基金議題質詢，而陳其邁答詢時指出她數據有誤，兩人唇槍舌戰。

高雄市長陳其邁一早提前抵達議會準備，由於場外活動不停歇，一直到9點49才終於正式開議，陳其邁先介紹市府團隊成員，2年多任期，將對於就職時提出的施政四大優先來制定各項政策，包含產業轉型、增加就業、交通建設、解決空污，及12點重要政策。

▲陳其邁市政總質詢。（圖／記者吳世龍攝）

進行完一小時的施政報告後，緊接著就要由國民黨團、無黨團結聯盟、民進黨團的黨團質詢，接著才是議員各別質詢，而在今年與陳其邁競選的對手李眉蓁及吳益政也陸續上場，雙方攻防戰也備受期待。

李眉蓁一上場就先恭喜陳其邁當選市長，並表示，選民對他很多期待，不要辜負市民期待，接著她提出，高雄財政困難，這次也舉債63億是全國舉債最高，盼財劃法修法解救高雄財政，並酸現在中央是民進黨執政，高雄也都是綠營立委，「想修法就可以修，民進黨想修法無人可擋」。

李眉蓁再批，青年局僅編2.1億預算，鋪一條馬路都不夠，比當時韓國瑜還少，批是「片狼恩災(騙人不知道)」，認為青年基金太少、扣掉人事費還能做什麼，轟陳「選前要選票，選後砍鈔票」。而陳其邁答詢一開始先回擊指新北台中桃園舉債數字，在四都內高雄相對最少，更反擊韓國瑜編了3億但執行率是0，雙方唇槍舌戰，最後因為質詢答詢時間到而結束。