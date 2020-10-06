王世堅爆「2018年蔡柯會」內幕　柯文哲批：說謊！

▲台北市長柯文哲出席台北市立中正高中及台灣擊劍大師協會圓夢奪金捐贈簽約儀式。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

「柯黑大魔王」台北市議員王世堅6日接受廣播節目專訪時爆料，2018年蔡柯會時，台北市長柯文哲要求總統蔡英文應至北市府拜訪，以及對蔡英文不禮貌等行為。對此，台北市長柯文哲6日下午痛批「說謊！」

王世堅6日在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》中指出，民進黨在2018年大選大敗，柯文哲險勝台北市長，竟要求蔡英文要到北市府去拜訪他，原本蔡英文答應，後來在其他幕僚的反對下，才會選在第三個地點「北門郵局」會面。

王世堅表示，蔡英文本人很客氣，但柯文哲卻一臉臭臉，他難得穿西裝外套，蔡英文原本好意誇他穿新西裝，要幫他整理一下儀容，結果柯文哲就閃掉，還伸手拍了拍原本蔡英文要碰的地方，這樣的行為讓一些綠營支持者群情激憤，覺得他嚴重侮辱蔡英文。

柯文哲6日下午出席台北市立中正高中及台灣擊劍大師協會圓夢奪金捐贈簽約儀式，並擔任見證人，關於是否支持基隆市長林右昌選2022年台北市長？柯文哲僅微笑回應。

接著媒體詢問關於王世堅的爆料，柯文哲聽聞後立刻痛斥「說謊！」隨即不願再多回應。

而台北市政府發言人陳智菡表示，事實的真相是在2018年柯文哲連任後，蔡英文親自致電給柯文哲，並期盼能夠安排會面，就未來施政方向與重大政策，有需要中央政府共同協力、進一步研商等等進行了解。

陳智菡提到，蔡英文與柯文哲通完電話後，隨即就由府方發言人與時任台北市政府發言人劉奕霆進行幕僚磋商，而地點也是由府方提出在西區門戶計畫的重要成果，即北門來進行會面，期間並沒有「柯文哲要求蔡英文要到台北市政府會面」的情節，當時府方與市府也發布過共同聲明提及「地點與公開形式皆為磋商過程中之共識，並非由單方決定，特此說明。」

陳智菡說，這是把陳年舊案拿出來刻意炒作，且用不實訊息誤導民眾，實在有失公眾人物的格局與應肩負的社會責任，呼籲議員監督市政、時政應就事論事，勿用抹黑他人做為個人政治提款機。

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