王世堅爆「2018蔡柯會」柯文哲不禮貌細節　北市府冷回：假新聞！

▲2018蔡柯會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

「柯黑大魔王」台北市議員王世堅6日接受廣播節目專訪時提到，2018年蔡柯會時，台北市長柯文哲要求總統蔡英文應至北市府拜訪等。對此，台北市政府發言人陳智菡表示，這個是假新聞，公眾人物發言應依據事實，勿用抹黑他人的手段，做為個人政治提款機。

陳智菡強調，事實的真相是在2018年柯文哲連任後，蔡英文親自致電給柯文哲，並期盼能夠安排會面，就未來施政方向與重大政策，有需要中央政府共同協力、進一步研商等等進行了解。

陳智菡表示，蔡英文與柯文哲通完電話後，隨即就由府方發言人與時任台北市政府發言人劉奕霆進行幕僚磋商，而地點也是由府方提出在西區門戶計畫的重要成果，即北門來進行會面，期間並沒有「柯文哲要求蔡英文要到台北市政府會面」的情節，當時府方與市府也發布過共同聲明提及「地點與公開形式皆為磋商過程中之共識，並非由單方決定，特此說明。」

陳智菡說，這是把陳年舊案拿出來刻意炒作，且用不實訊息誤導民眾，實在有失公眾人物的格局與應肩負的社會責任，呼籲議員監督市政、時政應就事論事，勿用抹黑他人做為個人政治提款機。

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