　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅爆「2018蔡柯會」柯文哲不禮貌細節　北市府冷回：假新聞！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡柯會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲2018蔡柯會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

「柯黑大魔王」台北市議員王世堅6日接受廣播節目專訪時提到，2018年蔡柯會時，台北市長柯文哲要求總統蔡英文應至北市府拜訪等。對此，台北市政府發言人陳智菡表示，這個是假新聞，公眾人物發言應依據事實，勿用抹黑他人的手段，做為個人政治提款機。

陳智菡強調，事實的真相是在2018年柯文哲連任後，蔡英文親自致電給柯文哲，並期盼能夠安排會面，就未來施政方向與重大政策，有需要中央政府共同協力、進一步研商等等進行了解。

陳智菡表示，蔡英文與柯文哲通完電話後，隨即就由府方發言人與時任台北市政府發言人劉奕霆進行幕僚磋商，而地點也是由府方提出在西區門戶計畫的重要成果，即北門來進行會面，期間並沒有「柯文哲要求蔡英文要到台北市政府會面」的情節，當時府方與市府也發布過共同聲明提及「地點與公開形式皆為磋商過程中之共識，並非由單方決定，特此說明。」

陳智菡說，這是把陳年舊案拿出來刻意炒作，且用不實訊息誤導民眾，實在有失公眾人物的格局與應肩負的社會責任，呼籲議員監督市政、時政應就事論事，勿用抹黑他人做為個人政治提款機。

其他人也看了這些...

► 川普驚傳確診新冠肺炎　柯文哲：我已經戴上口罩了
► 川普選情告急！邱毅指「蔡英文犯嚴重錯誤」　離兩岸統一更近了
► 沈富雄預測美選結果　拜登註定選贏、「川普完了」

更多熱門新聞...

川普確診新冠肺炎　蔡英文：期盼川普總統伉儷早日康復
外交部透過AIT轉達來自台灣的慰問　願祝川普伉儷快速康復
川普夫婦確診新冠肺炎　馬英九神情嚴肅8字回應了

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
停別人家騎樓「等我逛完夜市移車」！屋主回家傻了
小鬼追思音樂爆激烈衝突！粉絲騷動怒喊：不公平
獨／男大生請機車行代裝這東西「蛤，這也要收錢」…老闆怒了
快訊／又有機車闖國道！　紅斑馬攔停開罰
快訊／台南殯儀館槍響！　1人遭行刑式爆頭
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朝野通過「台美復交」兩決議案　民進黨：希望國民黨能具體落實

國民黨提案台美復交　陳亭妃：終於知道過去方向是錯的

蘇貞昌：建設不分藍綠　「但有時候綠執政進度會比較快」

影／桃園眷村文化節4市長齊聚　避談2024大選...柯P：無聊的題目

王世堅爆「2018蔡柯會」柯文哲不禮貌細節　北市府冷回：假新聞！

2018「蔡柯會」內幕曝　王世堅爆柯文哲「這動作」惹怒綠營

3D寶貝球悠遊卡要復刻了！去年1.4萬個瞬間秒殺　10月中旬開放預購

民生社區旁建污水處理廠⋯里長民眾竟全不知　王鴻薇：到底怕什麼

共機「中秋後休1天」再擾台　進入西南空域遭空軍掛彈升空驅離

綠營要求撤換「宜蘭觀光大使」林瑞陽　縣府：已另覓人選

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

宥勝5歲女兒首次騎沙灘車：簡單！　溫柔問媽媽「我可以再載妳一圈」

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

古裝扮相在全台流動賣「孟婆湯」　老闆熬煮6hrs：盼讓人忘卻悲傷

鹿港輪椅伯「內側車道迴轉+逆向」　穿梭車陣惹網怒：移動式神主牌！

朝野通過「台美復交」兩決議案　民進黨：希望國民黨能具體落實

國民黨提案台美復交　陳亭妃：終於知道過去方向是錯的

蘇貞昌：建設不分藍綠　「但有時候綠執政進度會比較快」

影／桃園眷村文化節4市長齊聚　避談2024大選...柯P：無聊的題目

王世堅爆「2018蔡柯會」柯文哲不禮貌細節　北市府冷回：假新聞！

2018「蔡柯會」內幕曝　王世堅爆柯文哲「這動作」惹怒綠營

3D寶貝球悠遊卡要復刻了！去年1.4萬個瞬間秒殺　10月中旬開放預購

民生社區旁建污水處理廠⋯里長民眾竟全不知　王鴻薇：到底怕什麼

共機「中秋後休1天」再擾台　進入西南空域遭空軍掛彈升空驅離

綠營要求撤換「宜蘭觀光大使」林瑞陽　縣府：已另覓人選

賈靜雯秘密為女兒藏鑽石　「她們搞不清楚那是什麼」！

叫外送「薯條剩3根」！店家喊冤仍致歉　她隔月點餐爆感動：還記得

詹皇前隊友要他G4轟60分　波許談昔搭檔提前離場：不會是最後一次

688萬起！BMW「最強休旅」X5 M／X6 M狂暴600匹在台亮相

全聯PX Pay可繳28家卡費、帳單！明年起報電話無法累積福利點

玻璃船屋＋黃金海岸秒飛沖繩！特搜台南新夯點　必訪夢幻水上樂園

朝野通過「台美復交」兩決議案　民進黨：希望國民黨能具體落實

恢復兩年「徵兵制」！沒當滿的回去補…網答案一面倒：當渡假

妻躲進房鎖門　恐怖人夫「雙刀插門+傳訊恐嚇」下場曝

國民黨提案台美復交　陳亭妃：終於知道過去方向是錯的

郭雪芙頒獎尷尬20秒才念！　 爆「不會念英文」真相曝光

政治熱門新聞

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

教召明年起一年一訓、一次14天

快訊／朝野通過「台美建交」公決案

嘉義驚見蝙蝠車　葉宜津：周杰倫的？

李登輝7日奉安五指山　6日預演交通管制2天

川普中鏢苦肉計？台媒體人3分析回應

洪東煒被民進黨高市議員要求下台　遭曝毛遂自薦財政局長

游淑慧問陳時中：漲保費前　先說6000億花在哪

綠營要求撤換「宜蘭觀光大使」林瑞陽　縣府回應了

兩岸緊張！國軍空中戰巡是去年2.3倍

王定宇花籃事件　新人叔籲別秀下限

韓國瑜是心愛之物　游淑慧嘆回不來

掠馬英九之美？謝長廷反擊了

陳佩琪嗆媒體：我出門一定逆時中？有需要這樣嗎？

更多熱門

相關新聞

王世堅曝「蔡柯會」內幕　柯P惹怒綠營

王世堅曝「蔡柯會」內幕　柯P惹怒綠營

台北市議員王世堅6日接受廣播專訪，批評台北市長柯文哲上周舉辦的北市設市百年活動，是在消費前總統陳水扁；此外，王世堅也提到2018年「蔡柯會」時，柯文哲對總統蔡英文不禮貌的行為，批評他很卑鄙、沒有格。

立院通過「台美復交」　總統府：尊重

立院通過「台美復交」　總統府：尊重

柯文哲挨批諂媚藍軍　陳智菡這樣說

柯文哲挨批諂媚藍軍　陳智菡這樣說

蔡英文追晉海陸阿瑪勒為上士　親頒褒揚令

蔡英文追晉海陸阿瑪勒為上士　親頒褒揚令

王世堅預言：韓國瑜參選台北市長

王世堅預言：韓國瑜參選台北市長

關鍵字：

王世堅蔡柯會柯文哲陳智菡蔡英文

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸阻止

瘦子女友外貌遭酸　江靜「見過本人」說話了

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

印度少年神預測　災難持續到明年

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面