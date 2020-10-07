木柵、大橋頭、金龍社會住宅141戶聯合招租　10 / 12開放申請





▲木柵社宅、大同區大橋頭社宅及內湖區金龍社宅聯合招租。（圖／都發局提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市都發局7日表示，台北市文山區木柵社宅、大同區大橋頭社宅，以及內湖區金龍社宅等3處社會住宅聯合招租，將於12日至23日開放受理民眾申請，並於16日、17日、18日共計3天開放現場參觀。

都發局指出，本次3處社宅聯合招租共計141戶，包括木柵社宅86戶、大橋頭社宅47戶、金龍社宅8戶，提供台北市一般市民、在地區里、原住民、低收入戶、其他特殊情形身分戶，以及未設籍在台北市，但在本市就學就業者申租；以其他特殊情形身分戶申請者，採評點制，並由社會局依評定分數排定配租順序；其餘各身分別則採抽籤制。

為回饋在地居民及就業者，都發局表示，社宅保留約計30％供連續設籍在地區滿1年以上，或設籍台北市於在地區里有就業事實民眾申租，其中在地區里設籍連續滿1年以上，即可再加1支籤（木柵社宅為文山區木柵里、大橋頭社宅為大同區隆和里，另連續設籍在地里是以申請日當日往前推算列計）。

租金部分，都發局說，三處社宅租金含管理費，以定價85折來訂定，並依申請人家庭年所得，提供租金分級補貼。申請資格條件需年滿20歲，在北市設有戶籍或未在北市設籍，但在北市就學、就業，人口數符合本案社宅各社區房型人口數規定，其家庭成員均無位於北市、新北市、基隆市或桃園市自有住宅，且家庭年收入在50％分位點以下（即158萬元以下），總額分配於全家人口平均每人每月5萬9518元以下。

此次申請採線上、郵寄及臨櫃等管道方式受理，民眾可於12日上午9時起，至23日下午5時親送或郵寄申請書至該局中區辦公室（台北市中山區南京東路3段168號18樓），或上台北市社會住宅招租網線上填寫申請書表及上傳相關文件；如欲索取申請書，可至都發局網站最新消息下載，或至該局中區辦公室索取。

另外，都發局提到，為讓民眾更了解木柵、大橋頭及金龍社宅室內格局環境，規劃於16日、17日、18日共計3天開放現場參觀，開放時間為上午9時至12時、下午1時至4時，採限量預約或現場等候2種看屋方式，民眾可經由網路或電話預約登記看屋日期及時間，預約看屋時段為開放現場參觀3日的上午9、10、11時、下午1、2、3時。

都發局指出，未能預約欲至現場等候者，可於開放參觀日上午9時至11時、下午1時至3時止至現場登記，並領取號碼牌等候看屋，時段為上午9時30分、10時30分、11時30分、下午1時30分、2時30分、3點半。

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