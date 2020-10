她坐進駕駛座秒被開門拖走！怪男「載3幼女」飆車消失　離奇結局曝

▲英國一名40多歲婦女突然被拖出駕駛座,坐在後座的3名幼女被當場載走。(示意圖/免費圖庫pixabay)



記者吳美依/綜合外電報導

英國西約克郡(West Yorkshire)發生一起恐怖事件。一位40多歲的母親剛坐進駕駛座,車門卻突然被打開,慘遭硬生生拖了出去。與此同時,2名怪異男子已經跳上車,飆速揚長而去,而她的3個年幼女兒都還坐在後座。

根據監視器畫面,2名劫車犯若無其事地走在路上,經過一輛黑色福特Kuga(Ford Kuga)時,其中一人卻突然打開車門,撲向受害者。他緊緊抓住婦女的腳踝,把對方拽出來,甚至沿著道路拖行一段距離。

Robbers drag mum from car before speeding off with girls, 4, 5 & 7, in backhttps://t.co/uHWlrdHcxX pic.twitter.com/SvXEe8OijU