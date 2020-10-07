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她坐進駕駛座秒被開門拖走！怪男「載3幼女」飆車消失　離奇結局曝

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▲開車，駕駛，汽車，四輪，行車，方向盤，買車，車險。（圖／pixabay）

▲英國一名40多歲婦女突然被拖出駕駛座，坐在後座的3名幼女被當場載走。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

英國西約克郡（West Yorkshire）發生一起恐怖事件。一位40多歲的母親剛坐進駕駛座，車門卻突然被打開，慘遭硬生生拖了出去。與此同時，2名怪異男子已經跳上車，飆速揚長而去，而她的3個年幼女兒都還坐在後座。

根據監視器畫面，2名劫車犯若無其事地走在路上，經過一輛黑色福特Kuga（Ford Kuga）時，其中一人卻突然打開車門，撲向受害者。他緊緊抓住婦女的腳踝，把對方拽出來，甚至沿著道路拖行一段距離。

受害婦女嚇壞了，趕緊設法站起來，試圖阻止犯行，但一切已經來不及，眼睜睜看著2名歹徒跳上車子，飆速離去，而她分別為4歲、5歲與7歲的年幼女兒都還坐在後座。

《太陽報》報導，民眾不久後就在里德（Leeds） 某一條街上發現3名年幼女童，幸好全都安然無恙。警方在案發大約1小時後也於羅斯威爾（Rothwell）第五大道尋獲車輛，但該車已經慘遭縱火燒毀。

警方已經循線逮捕一名26歲男子，仍在全力追查另一名嫌犯，並呼籲掌握資訊的民眾前來通報。

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