旋風回歸白宮！　分析：川普染疫後「對中國更加強硬」

▲美國總統川普確診新冠肺炎，外界認為，他未來對於中國的立場將會更加強硬。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普1日宣布確診新冠肺炎，幸好如今病情好轉。他過去猛力抨擊中國隱匿疫情、防疫不力，如今親身經歷染疫風波後，外界也開始揣測其面對北京的立場是否有所轉變。美國律師、政治時事評論家章家敦（Gordon Chang）與智庫研究員何天睦（Timothy Heath）都認為，川普對於中國的立場將會更加強硬。

川普1日宣布確診，一度住進沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center），幸好5日已經出院。他6日更在推特上表示自己「感覺很棒」，並且期待15日與民主黨候選人拜登展開第二場辯論會。

章家敦（Gordon Chang）接受《美國之音》採訪時，把疫情形容為北京對美國發動的「攻擊」，釀成21萬名美國人死亡。他認為，這不會是最後一個來自中國的病毒，絕不能讓北京以為能夠故技重施，「（美國）必須做些什麼，而且要比任何人想像的都堅決……必須讓中國為他們的行為付出嚴重代價」。

但是，章家敦也指出，雖然染疫對於川普而言一定有所影響，但總統的決策是依據情勢而非情緒所決定，而川普不論染疫與否，都會堅持這些立場。

▲川普住院期間曾經短暫坐車外出，他戴著口罩向窗外支持者揮手致意。（圖／路透社）



美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）國際國防與中國問題資深研究員何天睦也認為，川普染疫後，對於北京的立場將更加強硬，但康復後應該會先全力爭取連任，不太可能在11月3日大選前做出重大政策改變。

何天睦認為，如果川普連任成功，華府可能實施的政策包括重新開始解決與中國的貿易問題，加大力道打壓中方獲取美國技術的管道，針對北京發動的假消息資訊戰與「戰狼外交」採取新舉措。

另外，川普宣布確診後，一些觀察人士擔心中俄等國「趁虛而入」。拜登競選團隊外交顧問伯恩斯（Nicholas Burns）就說，「在總統生病、大選局勢分裂之際，我們不應該低估中國對台灣加大施壓，或俄羅斯試圖在東歐趁機行動的可能性」。

但是，上述2名專家都認為，中國此時不太可能採取挑釁行動。何天睦說，「對於中國而言，避免挑釁，期待著與連任成功的川普或新上任的拜登改善兩國關係，都更加符合中國利益」。

根據約翰．霍普金斯大學即時數據，截至台灣時間7日上午11時45分，美國累計749萬9,134起確診病例、21萬874人染疫死亡。

►網路超好評！穩定膚況神器