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修車工燒成「人形火球」苦等救護車2hrs↑！　媽哭：皮膚都快掉了

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▲英國修車員被燒傷。（圖／翻攝gofundme）

▲英國汽車維修技師全身45％燒燙傷，救護車竟在通報後2個多小時才抵達現場。（圖／翻攝gofundme

記者吳美依／綜合外電報導

英國威爾斯登比郡（Denbighshire）發生一起誇張事件。40歲的汽車維修技師克里斯（Chris Williams-Ellis）在家中工作室修車，未料不明零件突然起火，他頓時被火焰吞沒，彷彿成了「人形火球」。儘管太太與鄰居等人多次撥打緊急專線999，救護車卻在超過2小時以後才姍姍來遲。

綜合《每日郵報》、《獨立電視台》（ITV）報導，克里斯把自家穀倉改裝成工作室，9月8日事發當天就在裡頭工作。妻子凱薩琳（Catherine Stewart）回憶，老公當時正在一輛車子下方維修，某個零件卻突然冒出火花，瞬間燒到丈夫身上。

凱薩琳趕緊把老公從車底下拉出來，立刻撥打急救專線，消防人員也於25分鐘後抵達。她焦急地詢問「救護車在哪裡」，消防員卻表示，他們沒有被告知現場有傷患，也沒有接受過處理傷燙傷患者的培訓，「我接下來只能無助地看著大火吞沒穀倉裡的一切，包括幾輛車、克里斯的所有工具和屋頂」。

▲英國修車員被燒傷。（圖／翻攝gofundme）

▲克里斯在工作室裡修車，未料發生火災。（圖／翻攝gofundme）

家屬、鄰居與消防隊都不斷撥打電話，凱薩琳甚至著急地哭喊，「他著火了，他不能呼吸！」。由於現場沒人知道如何處理，傷患只好在原地忍受痛苦。克里斯的母親菲洛梅（Philomene Williams-Ellis）說，「他的皮膚剝落，都快掉下來了，根本無法呼吸，疼痛卻無法得到緩解」。

據悉，距事發地點最近的2間救護車駐點都在5英里（大約8公里）內。救護專線表示，他們沒有接到第1通電話，但在此之後的2分鐘後就回電了。但是，菲洛梅指出，救護車必須對這次的嚴重延誤負責，「凱薩琳下午2時50分就把他救出來了，但他將近3小時後才抵達醫院，接受治療」。

克里斯全身45％灼傷，一度被認為只有1/2的生還機率，在惠斯頓醫院（Whiston Hospital）接受皮膚移植手術後卻染上肺炎，轉院至懷森休醫院（ Wythenshawe Hospital），裝上葉克膜（ECMO），維持心肺功能。他目前已經移除維生裝置，但仍處於昏迷狀態，住在加護病房，預計還必須留在院內很長一段時間，持續接受治療。

威爾斯救護車服務（Wales Ambulance Service）對此事件深深致歉。首席執行長基倫斯（Jason Killens）說，「考慮到此事非常嚴重，展開調查是當務之急，以利確認事件發生順序，釐清導致這種不可接受的延遲之原因，我們對此非常抱歉」。

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