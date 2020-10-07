猛男「出國弄牙齒」驚傳詭異暴斃　術前準備吞藥就癱軟！1死2命危

記者黃翊婷／綜合報導

33歲男子莫洛伊日前和另外兩名友人前往土耳其旅遊，行程包含美白牙齒，沒想到上週六（3日）突然傳來他的死訊，兩名友人也被送進醫院，情況並不樂觀。據了解，他們是在吃了牙科診所的術前藥物後相繼出現身體不適的狀況，但目前相關單位尚未確定死因與藥物有關。

▲卡拉漢臉書最後一篇PO文。（圖／翻攝自Facebook／Aaron Callaghan）

根據《貝爾法斯特電訊報》（Belfast Telegraph）報導，莫洛伊（Richard Molloy）來自北愛爾蘭貝爾法斯特市，上週他和友人卡拉漢（Aaron Callaghan）及卡森（Declan Carson）前往土耳其港口城市馬爾馬里斯旅遊。其中，卡拉漢2日還在臉書PO出玩水的合照，3人對著鏡頭露出開心的笑容，沒想到隔天就發生憾事。

科林貝爾（Colin Bell）表示，他目前正在協助莫洛伊的家人，幫忙想辦法將遺體帶回國安葬，但現在各國新冠肺炎疫情仍未減緩，「這是一個非常困難的情況，他和朋友一起去土耳其旅行，卻突然暴斃。我只知道他們出國是要去接受牙科治療，但中間不知道發生什麼事，另外兩個人也因為命危被送進醫院搶救。」

▲3人前往土耳其美白牙齒，其中一人卻突然暴斃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文無關）

而曾經是職業足球員的卡拉漢和已經當爸爸的卡森，雖然暫時保住一命，但送醫後一直處於昏迷狀態，近日才移除維持生命的裝置，情況並不樂觀。消息傳回英國，當局經過查證後表示的確有一名英國人在土耳其死亡，現階段仍在了解詳細狀況。

據了解，3人是在服下美白牙齒的術前藥物之後，才陸續出現身體不適的狀況，其中一人在倒下前曾向短期出租公寓的管理員求助。不過，這起1死2命危的悲劇是否與牙科診所藥物有關，相關單位尚未證實，土耳其警方也還在調查當中。