快訊／諾貝爾物理學獎揭曉！　英德美3學者「研究黑洞」共享殊榮

▲諾貝爾物理學獎得主。（圖／翻攝自@NobelPrize）

記者吳美依／綜合報導

2020年諾貝爾物理學獎線上頒獎典禮於瑞典時間6日上午11時45分（台灣時間17時45分）登場，委員會宣布，今年得主是英國物理學者潘洛斯（Roger Penrose）、 德國天體物理學者根策爾（Reinhard Genzel）與美國天文學者吉茲（Andrea Ghez），3人都因黑洞相關研究而獲獎，可得總額高達1000萬瑞典克朗（約新台幣3240萬元）的獎金。

89歲的潘洛斯是牛津大學數學系名譽教授，他利用廣義相對論，證明恆星能夠構成黑洞。根據中央研究院介紹，彭羅斯作為一名理論學家，可與霍金、 愛因斯坦等人相提並論。他的研究成果也被認為是愛因斯坦以後，在廣義相對論中最重要的貢獻。

68歲的根策爾與55歲的吉茲各自領導團隊，自從1990年代以來追蹤研究無線電波源「人馬座A*」，最終證明銀河系中心存在著一個超大質量的黑洞，驗證廣義相對論。

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

本周諾貝爾獎頒發時間（台灣時間）如下：

10/5（周一） 17：30 生醫獎

10/6（周二） 17：45 物理獎

10/7（周三） 17：45 化學獎

10/8（周四） 19：00 文學獎

10/9（周五） 17：00 和平獎

10/10（周六） 17：45 經濟學獎

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