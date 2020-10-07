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已婚男「虐殺27歲小三」焚屍！　狂飄噁味淡定辯：只是腐爛羊肉

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▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲土耳其一名27歲女子遭到男友虐殺焚屍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

土耳其門提斯（Menteşe）發生一起駭人謀殺案。已婚酒吧老闆塞馬爾（Cemal Metin Avci）殘忍痛毆27歲女友皮娜爾（Pinar Gultekin），並將對方活活勒死，最後甚至淋上汽油，焚屍滅跡。他被問起那一股「噁心氣味」時，竟然淡定謊稱「冰箱壞掉了」，所以正在處理腐爛的羊肉。

綜合《太陽報》、《每日星報》報導，女性主義者皮娜爾7月16日起無故失蹤，引發一連串尋人與示威運動，包括Instagram上的「接受挑戰」（Challenge Accepted），呼籲強化女性賦權。隨著反彈日益激烈，警方也積極調查，最後根據手機訊號追蹤到犯案現場，逮捕兇手與其親弟弟馬爾將（Mertcan Avci）。

32歲的塞馬爾已經結婚，與妻子伊達（Eda Avci）育有一女，卻與死者發展戀人關係，最後甚至痛下殺手。他認罪後被關押在高度安全級別的監獄中，等待審判。此案曝光後，伊達也於8月提出離婚，「我不想與這件事再有任何瓜葛，我要跟這個罪犯離婚，與我的女兒展開寧靜生活」。

馬爾將供稱，他有一次的確聞到「噁心」的氣味，但沒有理由懷疑哥哥「燃燒壞掉的羊內臟」的說法，否認協助湮滅證據，但是仍被關進牢裡。受害者律師伊波斯德米爾（Rezan Epozdemir）也指出，馬爾將的證詞前後矛盾，並認為還有更多人可能涉案。

皮娜爾是知名社運人士，訴求停止針對女性的暴力與女性謀殺（Femicide），未料自己也成為受害者。根據社運組織「我們將組織女性謀殺」（KCDP），土耳其光是9月有27名女性遭男性謀殺，另外23人也因「可疑情況」死亡。

KCDP秘書長阿塔瑟林（Fidan Ataselim）說，「皮娜爾遭到殘忍折磨與謀殺。懦弱的兇手試圖隱藏這起謀殺」。她指出，儘管所有證據都指出必須採取行動，政府與人們的行為卻恰恰相反，「他們沒有解決保護女性的不足之處，反而開始討論挑戰《伊斯坦堡公約》（Istanbul convention），取消保護措施」。

《伊斯坦堡公約》是歐洲第一個專門打擊針對女性暴力與家庭暴力的條約。土耳其2011年5月召開歐盟執委會時通過。

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