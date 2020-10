已婚男「虐殺27歲小三」焚屍！　狂飄噁味淡定辯：只是腐爛羊肉

▲土耳其一名27歲女子遭到男友虐殺焚屍。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者吳美依/綜合外電報導

土耳其門提斯(Menteşe)發生一起駭人謀殺案。已婚酒吧老闆塞馬爾(Cemal Metin Avci)殘忍痛毆27歲女友皮娜爾(Pinar Gultekin),並將對方活活勒死,最後甚至淋上汽油,焚屍滅跡。他被問起那一股「噁心氣味」時,竟然淡定謊稱「冰箱壞掉了」,所以正在處理腐爛的羊肉。

綜合《太陽報》、《每日星報》報導,女性主義者皮娜爾7月16日起無故失蹤,引發一連串尋人與示威運動,包括Instagram上的「接受挑戰」(Challenge Accepted),呼籲強化女性賦權。隨著反彈日益激烈,警方也積極調查,最後根據手機訊號追蹤到犯案現場,逮捕兇手與其親弟弟馬爾將(Mertcan Avci)。

