毒蟲兒「裝飾劍」割下母親頭顱…再塞進冰箱！　舉國旗喊：我投降

▲塔佛用裝飾的劍將母親的頭割下。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／編譯

英國一名有吸毒前科的男子在家中喝醉後，疑似與母親發生爭執後將椅子踹倒，讓母親重摔在地滿頭是血，接著在父親逃出門報警時，用一把「裝飾用」的劍將母親的頭顱割下來，再塞到冰箱裡面。警方趕到現場後，這名男子還在客廳揮著英國國旗說，「我投降。」

根據《太陽報》報導，現年47歲的塔佛（Philip Tarver）有吸食古柯鹼與大麻的前科，去年12月18日晚上在家中喝了一瓶伏特加和六瓶啤酒，隔天早上疑似在廚房與母親發生爭執。塔佛的父親表示當時他人在客廳，突然聽到一聲尖叫與撞擊聲，他跑過去看的時候發現，妻子連人帶椅重摔在地上，滿頭都是血。

結果父親還驚魂未定時，塔佛手裡拿著一把放置多年的裝飾用劍出現在他面前，嘴裡不斷念著，「我要殺了你，我必須殺了你。」父親嚇得立刻奪門而出，並立刻打電話報警。而塔佛也在這段時間用劍將母親的頭顱割下，並放到冰箱內，警方趕到現場後，塔佛還在客廳揮著英國國旗說，「我投降，很抱歉我殺了她，該死的地獄，我必須為我的罪懺悔。」

當地法官莫里紐克斯（Anne Molyneux）表示，儘管塔佛有吸毒前科，但他當時接受精神科的評估顯示，他能夠替自己的行為負責，所以兩項殺人罪都成立，判決結果將在9日出爐，「這是終身監禁的罪刑，只是時間長短而已。」

