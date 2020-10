毒蟲兒「裝飾劍」割下母親頭顱…再塞進冰箱！　舉國旗喊：我投降

▲塔佛用裝飾的劍將母親的頭割下。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者張方瑀/編譯

英國一名有吸毒前科的男子在家中喝醉後,疑似與母親發生爭執後將椅子踹倒,讓母親重摔在地滿頭是血,接著在父親逃出門報警時,用一把「裝飾用」的劍將母親的頭顱割下來,再塞到冰箱裡面。警方趕到現場後,這名男子還在客廳揮著英國國旗說,「我投降。」

根據《太陽報》報導,現年47歲的塔佛(Philip Tarver)有吸食古柯鹼與大麻的前科,去年12月18日晚上在家中喝了一瓶伏特加和六瓶啤酒,隔天早上疑似在廚房與母親發生爭執。塔佛的父親表示當時他人在客廳,突然聽到一聲尖叫與撞擊聲,他跑過去看的時候發現,妻子連人帶椅重摔在地上,滿頭都是血。

結果父親還驚魂未定時,塔佛手裡拿著一把放置多年的裝飾用劍出現在他面前,嘴裡不斷念著,「我要殺了你,我必須殺了你。」父親嚇得立刻奪門而出,並立刻打電話報警。而塔佛也在這段時間用劍將母親的頭顱割下,並放到冰箱內,警方趕到現場後,塔佛還在客廳揮著英國國旗說,「我投降,很抱歉我殺了她,該死的地獄,我必須為我的罪懺悔。」

當地法官莫里紐克斯(Anne Molyneux)表示,儘管塔佛有吸毒前科,但他當時接受精神科的評估顯示,他能夠替自己的行為負責,所以兩項殺人罪都成立,判決結果將在9日出爐,「這是終身監禁的罪刑,只是時間長短而已。」



Son guilty of decapitating mom with a sword and dumping her head in a freezer https://t.co/glr90jdVlr