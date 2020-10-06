美國CDC承認隱憂：新冠病毒可經「空氣傳播」2公尺以上

▲美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，新冠病毒恐怕透過空氣傳播的隱憂確實存在。圖為佛州迪士尼。（圖／路透）



文／中央社亞特蘭大5日綜合外電報導

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，2019冠狀病毒疾病能藉由懸浮於空氣中可達數小時的病毒傳染，承認公衛專家普遍提出有關病毒恐透過空氣傳播的隱憂確實存在。

《路透社》報導，CDC數週前曾在官網公布類似警告，引發各界對病毒傳染途徑展開辯論，不過CDC隨後又將警告撤下。CDC在今天發布的指引中說，有證據顯示，在通風不良的密閉空間內，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者可能把病傳染給相距超過2公尺的人。

CDC指出，科學家認為，在上述情況下，COVID-19患者產生帶有病毒的較小飛沫和微粒，即氣溶膠（aerosols），會變得集中到足以傳播病毒。

CDC長久以來不斷警告，病毒會透過噴發到空氣中的細小飛沫傳染，這些飛沫最後大多會降落地面，維持2公尺社交距離的規範便是由此而來。比飛沫更小的氣溶膠微粒，則能像霧氣般懸浮於空氣中。

儘管CDC強調，密切接觸傳染比空氣傳染更常見，一群美國科學家在今天刊登於《科學》（Science）期刊的公開信中指出，懸浮於空氣中的氣溶膠可能會是COVID-19傳播的重要途徑。研究人員在記者電訪中表示，「事實是，在近距離長時間接觸的情況下，空氣傳播才是主要傳染途徑。」

氣溶膠中的病毒可在空氣中停留數秒到數小時、傳播超過2公尺，還能在通風不良的室內空氣中聚積，形成超級傳播環境。

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