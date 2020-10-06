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被25年好友戴綠帽！他用妻子手機引誘小王幽會　爆頭洩憤再焚屍

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記者李振慧／綜合報導

英國威爾斯52歲男子瓊斯(Andrew Jones)因為發現妻子與55歲好友歐利瑞(Michael O'Leary)外遇，一氣之下竟然使用妻子手機引誘對方到偏遠農舍，直接朝對方臉上開一槍洩憤，放火焚屍後將對方的汽車衝向河裡，以偽裝成自殺事件，不過他的詭計仍被警方識破，近來被判謀殺罪成立。

本案5日在斯旺西皇家法庭(Swansea Crown Court)開庭審理，歐利瑞2020年1月27日下班後回到他位於卡麥森郡Nantgaredig村的家後便下落不明，家人後來收到他的簡訊，上面寫著「我很抱歉」疑似自殺，不過調查後發現一切都是52歲男瓊斯精心設下的殺人布局。

瓊斯坦承，2019年9月在妻子的iPad上意外發現對方利用去健身房時，偷偷和好友歐利瑞有外遇，不甘心被背叛的他，便以妻子手機傳訊給對方，邀約前往位於威爾斯卡麥森郡Cwmffrwd村的辛科德農場(Cincoed Farm)幽會，並在那裡以一把0.22口徑步槍將對方爆頭，再將遺體放在一汽油桶中放火焚屍。

瓊斯法庭上表示，他和歐利瑞是長達25年好友，所以得知外遇真相格外震驚無法接受，在農場會面時，原本只是想用槍嚇唬一下，歐利瑞緩緩走過來時不小心跌倒，便趁機狂踹對方的臉洩憤，對方被打到不省人事後醒來，2人再度交談時，對方彎腰朝向他時槍枝不小心走火，才會剛好射中臉部。

警方雖然在農場附近找到沾有死者血液的車子以及有其DNA的汽油桶，但由於沒有找到遺體所以遲遲無法對瓊斯定罪，不過法院在經歷長達3周的審理後，終於在5日評審團以11票對1票裁定瓊斯謀殺罪成，下次開庭將正式宣判刑期。

▼男子用妻子手機引誘小王現身，再殺人洩憤。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼想讓手機壽命減短嗎？9大壞習慣直接摧毀手機。（示意圖／達志影像）

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