「針頭斷在脊椎裡」驚悚岔出5公分！　加拿大婦分娩後16年才發現

▲加拿大一名婦女疑似遭遇醫療事故,一根長達5公分的針頭斷裂插入脊椎內。(示意圖/取自免費圖庫pexels)



記者吳美依/編譯

加拿大安大略省的46歲婦女喬萬娜(Giovanna Ippolito)大約2年前開始感覺肩膀疼痛、右腿無力,一開始還以為只是年紀增長導致,未料照X光才發現脊椎竟插入一根長達5公分的斷裂針頭。她曾接受脊隨麻醉與硬脊膜外注射麻醉(epidural),懷疑醫護人員當時不小心讓針頭斷在裡面,卻沒有通報。

CBC報導,喬萬娜2018年10月發現此事,「當我在X光片上看見它就這樣突出來……這讓我反胃。得知它就在我的脊椎上,是一件很恐怖的事情」。她此生只有2次實施脊椎注射,第一次是2002年兒子出世,第二次是2004年女兒誕生,也就是說,那根針頭已經插入至少16年。

喬萬娜向麥肯錫理查蒙山醫院(Mackenzie Richmond Hill Hospital,舊名約克中央醫院)追究這起醫療失誤,2019年1月與院方高層見面,卻只拿到174頁的病例紀錄電子檔,內容全是醫學術語和難以辨識的手寫筆跡。

A five-centimetre needle was found in a woman's spine 16 years after giving birth — which hospital staff failed to report at the time.

Doctors say it's too dangerous to attempt to remove it. https://t.co/xADYMmASXS @cbcRosa