「針頭斷在脊椎裡」驚悚岔出5公分！　加拿大婦分娩後16年才發現

▲加拿大一名婦女疑似遭遇醫療事故，一根長達5公分的針頭斷裂插入脊椎內。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳美依／編譯

加拿大安大略省的46歲婦女喬萬娜（Giovanna Ippolito）大約2年前開始感覺肩膀疼痛、右腿無力，一開始還以為只是年紀增長導致，未料照X光才發現脊椎竟插入一根長達5公分的斷裂針頭。她曾接受脊隨麻醉與硬脊膜外注射麻醉（epidural），懷疑醫護人員當時不小心讓針頭斷在裡面，卻沒有通報。

CBC報導，喬萬娜2018年10月發現此事，「當我在X光片上看見它就這樣突出來……這讓我反胃。得知它就在我的脊椎上，是一件很恐怖的事情」。她此生只有2次實施脊椎注射，第一次是2002年兒子出世，第二次是2004年女兒誕生，也就是說，那根針頭已經插入至少16年。

喬萬娜向麥肯錫理查蒙山醫院（Mackenzie Richmond Hill Hospital，舊名約克中央醫院）追究這起醫療失誤，2019年1月與院方高層見面，卻只拿到174頁的病例紀錄電子檔，內容全是醫學術語和難以辨識的手寫筆跡。

A five-centimetre needle was found in a woman's spine 16 years after giving birth — which hospital staff failed to report at the time.

Doctors say it's too dangerous to attempt to remove it. https://t.co/xADYMmASXS @cbcRosa — CBC News (@CBCNews) October 5, 2020

據悉，喬萬娜2次生產手術一共有3名麻醉師參與，其中一人2016年因未能達到醫護標準、詳細記錄他對於病患實施的治療，因此遭到安大略內外科醫師學院（CPSO）警告。但院方表示，他們沒有任何關於針頭斷掉的紀錄，所以對此無能為力。

喬萬娜的症狀日漸惡化，但醫師無法確定疼痛與針頭的確切關聯，且針頭的位置與傷口周圍增生的癒傷組織（scar tissue）使得移除手術太過危險。她每次疼痛就想起脊椎上的針頭，「我感受到的就是純粹的痛苦……我很擔心未來，5年以後會變成什麼樣子？責任歸屬究竟在哪裡？」

喬萬娜仍在持續與院方究責。但病患權益倡議組織「加拿大病患」（Patients Canada）創辦人格羅索（Francesca Grosso）對此表示悲觀。她指出，醫護理應發現針頭不見，卻完全沒有呈報，導致病患在現行體制下難以找到應該負責的人，令人難以接受，「為什麼沒有確認是誰做了些什麼？她（喬萬娜）失去了自己無法掌控的關鍵要素」。

根據數據，加拿大2015至2019年的醫療事故訴訟中，只有1％患者勝訴，36％庭外和解，57%案件都面臨解散、中斷或放棄。律師曼德爾（Sloan Mandel）也指出，大多數類似案件最終都上不了法庭。

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