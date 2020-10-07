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教召「1年1訓」恐都同一批　徐巧芯質疑不公：可能有人都不會中

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▲▼0416台北市議會-徐巧芯。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者周宸亘攝）

記者蕭羽耘／台北報導

針對我國後備戰力，國防部宣布延長教育召集，自2021年起改為1年1訓、1次14天。台北市議員徐巧芯7日質疑，未來「1年1訓」是固定訓練同一批人，是否會有一大部分人不管怎樣都不會中選？有沒有公平性的問題？

國防部宣布延長教召，且已編成「提升後備戰力」政策小組，未來改革方向為「後備動員合一」、「常、後備部隊形成一體 」、「跨部會合作」，明年起改為1年1訓，1次14天，結合常備部隊基地。

國防部說明，優先選充甫退人員，並依部隊所需軍種、階級及遴選所需專長之退員納編，志願役及義務役退員以補充軍士官幹部及高專人力為主，軍事訓練役退員以補充初、中級專長為主，選充後固定於同一編組，並年年施以教召訓練，滿足後備戰力需求。

對此，徐巧芯7日在臉書評論，民眾的期待「恢復徵兵制」與這次提出的「後備方案」仍然有很大的差距，教召延長止不住全面徵兵聲浪，她認為，不管網路聲量或媒體發布的民調，都得到相似結果，抨擊國防部想用貍貓換太子、對民意裝傻，一下就被看穿了。

徐巧芯提出，目前的新方案會有很多衍生的問題，而國防部最先需要對外說明的，是民眾、役男最關心的「訓練的項目及內容有沒有更精實、更能讓受訓者具備實質戰力」？若開戰，會先派12萬後備上前線，必須讓可能被徵召的人都準備好戰力投入。

她也提出，未來「一年一訓」是固定訓練同一批人，是否會有一大部分人不管怎樣都不會中選？有沒有公平性的問題？對於我國企業是否有評估影響？有沒有溝通？「動員後備」不只是國防部對役男的事，更是對整個社會的事，若沒有適切溝通即上路，未來恐怕會引發的爭議仍會持續。

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徐巧芯教召國防部

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