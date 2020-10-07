軍情局長羅德民遭爆徇私自肥　嚴德發：專案調查勿枉勿縱

▲軍情局長羅德民。（圖／記者歐昶廷攝）



記者林銘翰／台北報導

軍情局長羅德民遭爆料帶下屬跑法會，花費公帑改風水等，國防部長嚴德發7日表示，他已責成國防部法律事務司、行政調查處成立專案調查，並釐清整個案情真相，秉持勿枉勿縱的態度查證。

根據週刊報導，羅德民遭爆料指稱「邀請道教界人士入局堪輿、花公帑改風水、購買健身器材擺辦公室」、「帶妻遊金門，要求下屬充當司機、導遊」、「召回駐外人員，為討好上級外派特定人員」及「與副局長不和、內鬥」等，甚至被指稱徇私自肥。

嚴德發7日上午赴立法院外交及國防委員會，就國防部業務概況進行報告，並備質詢。嚴德發會前受訪時表示，他已責成國防部法律事務司、行政調查處成立專案調查，並釐清整個案情真相，秉持勿枉勿縱的態度查證，「已經在做了」。

對此，軍情局7日駁斥，報導內容錯誤且嚴重偏離事實，強調是特定人士提供錯誤訊息，惡意誤導媒體引用，已涉及誹謗行為，將不排除訴諸司法，以遏止不法企圖。軍情局也強調，當下正值兩岸敏感時刻，軍情局將持續戮力執行對中共蒐研工作，以維護國家安全。

軍情局指出，針對「假日帶下屬跑法會搬運供品」、「改裝公務車」、「赴美行程帶妻子搭頭等艙」、「去年春節帶家人入局未安檢」、「餐會購買高級酒品」、「贈送AIT官員智慧腕錶擔心遭定位勉強收下」及「局內人事運用」等事項，內容多為偏頗、扭曲事實。

軍情局強調，爆料內容多為臆測、偏頗、不符事實之資訊，將保留法律追訴權，並籲請媒體報導善盡查證之責，以免訛傳，助長不實檢控及爆料歪風。軍情局說，感謝媒體及各界關心，當下正值兩岸敏感時刻，本局將持續戮力執行對中共蒐研工作，以維護國家安全。

其他人也看了這些新聞...

►ET民調／台灣恢復徵兵制66% 52%主張男女都要服兵役

►ET民調／兩岸爆發軍事衝突 44.9%民眾願意上戰場保衛台灣

►ET民調／60.4%支持蔡英文政府儘速促成台美恢復邦交

相關新聞...

►ET民調／共機頻擾台 55.7%支持「美軍駐台」協防台灣

►ET民調／42.2%民眾贊成政府開罰歐陽娜娜

►ET民調／支持誰選國民黨主席 韓國瑜第二15.7%、馬英九4.6%

►振興一下我們的美麗