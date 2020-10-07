教召14天吃土？過來人喊可領2份薪　他點出關鍵行業：只能自己吞

▲若雇員教召，雇主依規定要給予公假。（示意圖／翻攝國防部發言人臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

教召變硬了！教育召集從本來的2年1訓、1次5至7天，國防部規劃從2021年起，改為1年1訓、1次14天，並結合常備部隊基地。對此，一名網友發問說，「教召14天難道要人當月吃土」，引發正反討論；有人則表示，「以為一定可以領兩份的，是有多不食人間煙火。」另也有人點出關鍵行業，「就只能自己吞。」

這名網友6日在PTT表示，目前教召14天很多人都在反彈，就是工作性質是「有做有錢、沒做沒錢」，就算是月薪制，本薪用基本薪資計，也是有人喊沒錢，「那被教召14天，當月如果要繳什麼房貸、車貸怎辦？只是舉例啦，低薪、沒存款本來就不該買房。」

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原PO說，士兵教召一天有700元薪水、士官800元、軍官900元，其實14天應該不至於活不了，假設真的有人教召14天就活不了，那怎辦？

▼國防部規劃教召從2021年起，改為1年1訓、1次14天，並結合常備部隊基地。（示意圖／翻攝國防部發言人臉書）

對此，其他人紛紛留言，「這可以請公假，你可以領兩份薪水」、「法規要給公假，老闆沒給請檢舉」、「連可以領雙薪都不知道」、「公假一樣有薪水你不知道？」

不過，另一派的人則認為，「又不是人人都有公假、有薪水可以拿」、「有人是一日一日打工的，哪來的跟老闆要」、「以為一定可以領兩份的，是有多不食人間煙火」、「又不是每個人都給公司請，自營作業者就只能自己吞。」但也有人表示，「14天沒工作就活不下去，這是誰的問題？」

對於教召時的工作薪資和請假問題，國防部後備指揮部表示，依據《兵役法》第44條，「國民在營服役期間，學生保留學籍，職工保留職缺年資」；另外，依據《兵役法施行法》第43條，「受教育、勤務、點閱召集之學生及職工，應給予公假。」

後備指揮部說，若有召員無法請公假，或遭公司以應召名義解雇時，可洽縣、市政府勞工主管機關協處，以保障個人權益。